Weihnachtslichter: Auch eine Freude für die Umwelt?

Die Tage werden kürzer, die Lichter bunter. Nichts läutet die Weihnachtszeit so sicher ein wie die Lichterketten auf Bäumenund Balkonen, die leuchtenden Sterne in den Fenstern und die Straßen voll funkelnder Rentiere. Weihnachtslichter sorgen für Gemütlichkeit und gute Laune in der dunklen Jahreszeit. Besonders in den Pandemiejahren ist das Bedürfnis nach Licht groß: In Deutschland fällt der weihnachtliche Lichterzauber in diesem Jahr mit rund 19,5 Milliarden Lämpchen laut einer aktuellen Umfrage eines Stromanbieters zum zweiten Mal in Folge üppiger aus als je zuvor.

Doch mit der Zahl der Weihnachtslämpchen steigt der Stromverbrauch – grob geschätzt verbraucht Deutschlands weihnachtlicher Lichterzauber mittlerweile so viel Energie, als hinge zusätzlich eine mittelgroße Stadt mit 200.000 Einwohnern das ganze Jahr über am Stromnetz. Wenn dieser Strom aus fossilen Energiequellen stammt, steigen auch die CO2-Emissionen. Um die Adventszeit und das große Fest mit einem guten Umweltgewissen genießen zu können, lohnt es sich also, den weihnachtlichen Leuchtschmuck mit Bedacht zu wählen. Zum Glück können sich umweltbewusste Deko-Fans dabei an ein paar Empfehlungen halten.

Stromsparen mit LED-Schmuck

Ob im Garten, auf dem Balkon oder in der Wohnung, in Bäumen, an Dachgiebeln oder über dem Sofa – Lichterketten und Leuchtsterne setzen der Freude am Dekorieren kaum Grenzen. Beim Kauf des elektrischen Schmucks gibt es aus ökologischer Sicht jedoch klare Regeln.

Dass Weihnachtsbeleuchtung mit LED-Lichtern deutlich stromsparender ist als solche mit Glühlampen, ist schon lange mehr als ein heißer Tipp von Öko-Insidern. Das Ausmaß der Energieersparnis ist aber in der Tat beachtlich: LED-Lampen verbrauchen im Vergleich zu Glühlampen etwa 80 bis 90 Prozent weniger Strom. Das bedeutet, dass eine Stadt mit 200.000 Einwohnern allein durch das Austauschen alter Glühlampen-Lichterketten in der Weihnachtszeit so viel Strom einsparen könnte wie 340 Haushalte durchschnittlich im Jahr verbrauchen.

Um gleichzeitig CO2-Emissionen und die eigene Stromrechnung zu senken, ist es also sinnvoll, alten Leuchtschmuck durch LED-Varianten zu ersetzen – selbst dann, wenn die Glühlampen an Sternen und Lichterketten noch funktionieren. "Die meiste Energie verbrauchen Lampen in der Nutzungsphase", sagt Tobias Schleicher, Experte für Stoffströme und nachhaltigen Konsum am Öko-Institut, "die für die Herstellung benötigte Energie fällt im Vergleich kaum ins Gewicht."

Eine Einladung, sich dem alljährlichen Lichterkaufrausch hinzugeben, ist das aber nicht. "An allen Ecken werden Billigprodukte angeboten, die mitunter nicht länger als eine Saison halten und noch immer wird von den ausrangierten Weihnachtslichtern ein viel zu kleiner Teil recycelt", so Schleicher. Die Folge: Viele der Lichter landen dann als Elektroschrott im Müll. Wertvolle natürliche Rohstoffe wie das in den Lichterkabeln enthaltene Kupfer und die seltenen Erden würden verschwendet, warnt Rolf Buschmann, Referent beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Außerdem enthalten die Kabel der Lichterketten oft hohe Anteile illegaler Schadstoffe. Wenn alter Lichterschmuck auf Deponien statt in Recyclinganlagen landet, könnten diese schlimmstenfalls auch Böden und Grundwasser verunreinigen, sagt Buschmann.

Deswegen sei es wichtig, beim Kauf der Weihnachtsbeleuchtung auf Qualität und Langlebigkeit zu achten, meint auch Schleicher. Und mal ehrlich: Jedes Jahr den liebevoll gehüteten Familien-Lichterschmuck hervorzuholen, sorgt wohl für mehr Weihnachtsstimmung, als immer wieder auf der Jagd nach Lichterschnäppchen durch die Elektromärkte zu hetzen.

Eine Alternative zu elektrischen Lichterketten sind beispielsweise Kerzen sein - am besten aus Naturwachs

Dezent schmücken statt großflächig bestrahlen

Auch ein Wettstreit mit den Nachbarn um die wildeste Weihnachtsbeleuchtung schadet der Umwelt. Man kennt diese Häuser, an deren Fassaden hunderte Lichterketten strahlen, in denen es in der Weihnachtszeit aus allen Winkeln leuchtet oder sogar hektisch blinkt. Nachhaltig ist so eine üppige Festtagsbeleuchtung nicht.

"Dass LED-Lichter fünf- bis zehnmal weniger Energie verbrauchen als Glühlampen, bedeutet ja nicht, dass wir in der Weihnachtszeit fünf- bis zehnmal mehr Lichterketten aufhängen sollten", sagt Tobias Schleicher. Er warnt vor dem sogenannten Rebound-Effekt. Mit diesem Begriff beschreiben Wissenschaftler die Tatsache, dass die Stromersparnis von energieeffizienter Technik oft durch einen gesteigerten Verbrauch zunichte gemacht wird. Während sich in den letzten 15 Jahren LED-Lampen auf dem Markt immer mehr durchgesetzt haben, habe vielerorts auch der Umfang der Weihnachtsbeleuchtung massiv zugenommen, so Schleicher.

Lieber LED-Lichter aufhängen, rät das Öko-Institut - sie verbrauchen fünf- bis zehnmal weniger Energie

Tatsächlich ist der weihnachtliche Stromverbrauch mancher Länder enorm: Eine im Wirtschaftsmagazin Forbes veröffentlichte Studie des US-amerikanischen Energieunternehmen Arcadia schätzte im vergangenen Jahr, dass in den USA allein durch die Weihnachtslichter privater Haushalte im Monat Dezember rund 3,5 Milliarden Kilowattstunden verbraucht wurden. Schon das übersteigt den Jahresenergieverbrauch von Ländern wie Uganda und Suriname. Und dabei ist das weihnachtliche Lichterspektakel in den Straßen, auf den Plätzen und in den Shopping Malls noch gar nicht mitgerechnet.

Doch nicht nur der hohe Energieverbrauch einer solchen Lichterflut ist aus ökologischer Sicht problematisch. Auch die vielen Lichtern unter freiem Himmel belasten die Umwelt. Grelle Weihnachtslichter tragen erheblich zur Lichtverschmutzung bei, stören den Biorhythmus von Menschen und Wildtieren und regen den Stoffwechsel von Vögeln an. Diese finden im Winter nicht ausreichend Futter, um den wachsenden Hunger zu stillen und können also in Folge der vielen Lichter letztendlich sterben.

Damit die eigene Weihnachtsdeko also weder die Nachbarn noch die Tiere vor dem Fenster verschreckt und auch nicht unnötig viel Energie kostet, ist es ratsam, dezent zu schmücken, Zeitschaltuhren zu benutzen und eher in warmen Farben als mit grellweißem Licht zu dekorieren.

Auf nachhaltige Weihnachtskerzen setzen

Weniger lichtintensiv, energiesparender und sicher romantischer als jede künstliche Beleuchtung ist Weihnachtsschmuck mit echten Kerzen. Obwohl sich ihre Dochte ganz ohne Stromverbrauch entzünden lassen, lohnt es sich aber auch bei Kerzen, die Ökobilanz im Blick zu behalten. Ein Großteil der Kerzen wird aus Paraffin hergestellt, einem Kohlenwasserstoffgemisch, das bei der Raffination von Erdöl entsteht. Nachhaltig ist das nicht, denn die weltweiten Ölvorkommen sind endlich und die verehrenden Folgen der Ölförderung hinlänglich bekannt.

Tipps für ein grüneres Weihnachtsfest Pestizid im Wohnzimmer Der bunt geschmückte Weihnachtsbaum ist für viele Menschen das Symbol schlechthin für die Festtage. Doch vielfach wurden die Tannen mit Pestiziden behandelt, die nicht nur schlecht für Böden und Gewässer sind, sondern die Giftstoffe auch ins heimische Wohnzimmer transportieren. Eine bessere Wahl stellt der Öko-Weihnachtsbaum dar, erkennbar an Siegeln wie Bio, Naturland und FSC.

Tipps für ein grüneres Weihnachtsfest Nur für Langzeit-Fans Manch ein Weihnachtsbaumfreund schwört aus Umweltgründen auch auf die Plastiktanne, wie sie in wärmeren Ländern schon länger bekannt ist. Denn sie kann jedes Jahr aufs Neue verwendet werden. Doch Umweltexperten warnen: Der Plastikbaum muss mindestens 19 Jahre genutzt werden, damit er umweltfreundlicher als eine herkömmliche Tanne ist.

Tipps für ein grüneres Weihnachtsfest Wenn das Paraffin-Lichtlein brennt Diese heimelig anmutenden Kerzen sind doch nicht schädlich, oder? Leider doch, denn die meisten Kerzen werden aus Paraffin hergestellt, einem Erdölprodukt. Auch von Stearin-Kerzen ist abzuraten, denn es handelt sich meist um ein Palmöl-Produkt, für das Regenwald gerodet wird. Eine umweltfreundliche Alternative sind Kerzen aus Bienenwachs.

Tipps für ein grüneres Weihnachtsfest Faules Geschenk Zu keiner Zeit des Jahres werden so viele Bücher und Spielwaren gekauft wie vor Weihnachten. Was den Einzelhandel freut, ist für die Umwelt höchst problematisch. Laut dem Bundesumweltamt verursacht der Konsum durch Produktion und Transport den größten CO2-Ausstoß in Deutschland, noch vor Verkehr, Ernährung und Stromverbrauch - und ist somit auch für die Klimakatastrophe mitverantwortlich.

Tipps für ein grüneres Weihnachtsfest Holz statt Plastik Doch was sind die Alternativen zu der umweltschädlichen Konsumschlacht unter dem Weihnachtsbaum? In immer mehr Städten bieten sogenannte "Unverpackt"-Geschäfte Artikel an, die ohne Plastik und aufwändiges Drumherum auskommen. Ebenfalls umweltschonend: Gebrauchtes kaufen, auf gemeinsame Erlebnisse setzen oder Kleinigkeiten selber basteln.

Tipps für ein grüneres Weihnachtsfest Schädliche Tradition Eingepackt und aufgerissen: Verpackungspapier fristet unter dem Weihnachtsbaum nur ein kurzes Leben - doch die negativen Folgen wie abgeholzte Wälder und wachsende Müllberge halten lange an. Zudem belastet Geschenkpapier die Umwelt durch Chemikalien, mit denen die Zellstofffasern behandelt wurden. Auch das Recycling ist bei beschichtetem Papier schwierig und energieaufwändig.

Tipps für ein grüneres Weihnachtsfest Kunstvoll verknotet Die Japaner machen vor, wie man dem Verpackungswahn nachhaltig entkommen kann. Furoshiki heißen nicht nur die quadratischen Stoff-Tücher aus Seide, Baumwolle oder Kunstfasern, sondern auch die Technik, mit der die Geschenke eingepackt werden können - immer wieder neu. Alternativ tut es für Umweltbewusste auch Recycling- oder Zeitungspapier. Das spart Holz, Wasser und Energie.

Tipps für ein grüneres Weihnachtsfest Fernsehen statt Streamen Die Komödie "Dinner for One" gehört für viele Deutsche zum Silvesterabend wie Raclette und Sekt. Fans sollten aus Umweltgründen am besten im Fernsehprogramm nachschauen, wann der Klassiker läuft, statt auf Online-Video-Dienste zu setzen. Eine halbe Stunde Streamen verursacht laut dem Thinktank "The Shift Project" etwa soviel Kohlendioxid wie eine rund sechs Kilometer lange Autofahrt.

Tipps für ein grüneres Weihnachtsfest Im Böller-Nebel ins neue Jahr Silvester ohne Feuerwerk? Für viele undenkbar. Doch das Getöse am Himmel führt schon nach wenigen Minuten zu dichtem Rauch. Rund 4500 Tonnen Feinstaub werden laut Bundesumweltamt zum Jahreswechsel in die Luft gejagt, das entspricht etwa 15,5 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge. Die Chemikalien aus den Feuerwerkskörpern können bei Regen auch die Gewässer belasten.

Tipps für ein grüneres Weihnachtsfest Lichter am Himmel In Europas Metropolen wie Paris, Athen und London sind die privaten Knallereien schon seit längerem untersagt. Die Deutsche Umwelthilfe fordert auch für deutsche Städte ein Verbot für private Silvesterfeuerwerke. Eine Alternative für Feuerwerke können Lichtshows sein, wie sie am Hamburger Hafengeburtstag zu sehen waren - auch wenn sie deutlich mehr kosten dürften als Böller und Raketen. Autorin/Autor: Stephanie Höppner



Doch es gibt nachhaltige Alternativen zu den herkömmlichen Paraffinlichtern und die Nachfrage nach Kerzen aus erneuerbaren Ressourcen wie Bienen-, Soja- und Rapswachs steigt. Seit einigen Jahren produzieren Unternehmen wie das Berliner Startup UpCandle Kerzen, deren Ökobilanz im Vergleich zu herkömmlichen Paraffinkerzen nach eigenen Angaben deutlich besser abschneidet. Wichtig sei es, dabei nicht nur auf nachwachsende Rohstoffe zu setzen, sagt Geschäftsführer und Mitgründer Henry Roloff, sondern auch die durch den Transport der Rohmaterialien anfallenden CO2-Emissionen zu berücksichtigen.

Für in Europa gefertigte Kerzen eignet sich deshalb Raps als regional leicht verfügbarer Rohstoff besonders gut. Noch haben diese nachhaltigen Kerzenalternativen ihren Preis: Die verschiedenen Naturwachse sind rund zehnmal teurer als herkömmliches Paraffin. Die Kosten für die Umwelt aber sind deutlich geringer, denn Soja-, Raps- und selbst Bienenwachs sind prinzipiell erneuerbar. Und in dem Wissen, dass eine nachhaltige Beleuchtungsquelle für eine heimelige Atmosphäre sorgt, lässt sich der Lichterglanz in der Weihnachtszeit gleich doppelt genießen.