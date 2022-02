DW Nachrichten

Was hilft gegen Depressionen und Panikattacken?

Isolation, Angst und Einsamkeit waren und sind gerade für junge Menschen in der Pandemie die Auslöser von Depressionen und Angstattacken. Außerdem in der Sendung: Wie der Zwang zur Quarantäne Familien in Taiwan zerreißt und wie illegale Migranten in Südafrika an ihre Impfung kommen.