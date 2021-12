Warum es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen

Corona: An diesen entlegenen Orten wird geimpft

Aufstieg zu türkischen Bergdörfern

Wer die Menschen in den Bergregionen im Südosten der Türkei impfen will, muss körperlich fit sein. Die Impfung in den Bergdörfern ist besonders wichtig, so Ärztin Zeynep Eralp im DW-Interview: "Die Menschen leben oft eng beieinander." Eine Infektion könnte sich schnell ausbreiten. Außerdem gingen die Leute nicht gerne in die Krankenhäuser. "Also müssen wir zu ihnen kommen."