Warum die Deutschen David Hasselhoff lieben

In keinem anderen Land ist David Hasselhoff so beliebt wie in Deutschland. Mit den Serien Knight Rider und Baywatch gelangt er in den 1980er- und 1990er in die deutschen Wohnzimmer und wird zum Star. Wahren Kultstatus erreicht der 1952 in Baltimore geborene Hasselhoff allerdings mit seiner Musik.

In seiner Heimat, den USA, interessiert diese allerdings nur wenige. Sein Debütalbum von 1984 hat dort nur mäßigen Erfolg. Ganz anders in Europa: In Österreich erklimmt "Night Rocker" schnell die Spitze der Charts und auch in Deutschland verschafft sich "The Hoff", wie er liebevoll genannt wird, mit der Platte eine treue Fanbase.

Die Rolle seines Lebens: Mitch Buchannon in der Kultserie "Baywatch"

"Looking for Freedom" und der Fall der Mauer

Den ganz großen Hit landet David Hasselhoff mit einer Single aus seinem zweiten Album "Lovin' Feelings" von 1987: "Looking for Freedom" hält sich in den europäischen Charts wochenlang auf Platz 1.

Der Song ist eine englische Coverversion des Schlagerhits "Auf der Straße nach Süden" von 1978 und stammt aus der Feder von Jack White alias Horst Nußbaum, ein deutscher Fußballer, der eine erstaunliche Karriere hin zum Komponisten und Produzenten hingelegt hat.

1989 ist Hasselhoffs Popularität in Deutschland so groß, dass er an Silvester an der Berliner Mauer auftreten darf - nur wenige Wochen nachdem die Mauer zwischen Ost- und Westberlin gefallen war. Hasselhoff lässt sich legendär in Szene setzen: Ein Kran hievt ihn über die Mauer. Schätzungsweise eine halbe Million Berlinerinnen und Berliner sind an diesem Abend vor Ort, um "The Hoff" singen zu hören: "Looking For Freedom" wird zur Hymne einer ganzen Generation.

Party Your Hasselhoff

Nun, mehr als 30 Jahre später, möchte Hasselhof an diesen Erfolg anknüpfen: Der Titel seines neuesten Albums "Party Your Hasselhoff" deutet an, dass der 69 -jährige Entertainer noch lange nicht im Ruhestand angekommen ist.

Mit seinem neuen Album will der Musiker zurück an die Spitze der Charts

Als Tribut an seine deutschen Fans habe er "viele Songs nur ausgewählt, weil sie in Deutschland Hits waren", so der Musiker gegenüber der Deutschen Presse Agentur (dpa). "Die 80er- und 90er-Jahre waren tolle Jahre, in denen wir und ich sehr viel Spaß hatten."

Die Platte, die am 3. September erscheint, enthält eine Coverversion von Iggy Pops "The Passenger". Dazu ließ sich der Musiker von einer Fahrt mit der Berliner S-Bahn inspirieren, als er Mitte der 1970er-Jahre in einer WG mit David Bowie in der deutschen Hauptstadt lebte.

Ebenfalls auf der Liste der Wohlfühlhits stehen Neil Diamonds "Sweet Caroline", "I Was Made For Loving You" von Kiss, "I Just Died In Your Arms Tonight" von der Cutting Crew und Billy Joels "We Didn't Start The Fire".

Außerdem ist eine englischsprachige Version des Lieds "Verdammt, ich lieb' Dich" von Matthias Reim enthalten, das fast genau ein Jahr nach "Looking For Freedom" Platz 1 der Charts erreichte. "Die Leute wollen gute Laune haben", fasst "The Hoff" die Absicht hinter seinem neuen Album zusammen.

Zwischen Showbusiness und Politik

David Hasselhoff ist ein wandelbarer Künstler, der auch über sich selbst lachen kann. 2017 etwa tritt er in einem selbstreferenziellen Kurzfilm mit dem Titel "The HoffBot" auf, der von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde.

Zugleich nutzt er seine Starpower für politische Themen. Seit mehreren Jahren setzt er sich für den Erhalt der Berliner Mauer ein und fordert Berlins Bürgermeister Michael Müller 2019 auf, den Bau eines Hochhauses neben der berühmten East Side Gallery zu stoppen: "Sie versuchen, ein monströses Gebäude auf dem Todesstreifen zu errichten... Verhindern Sie, dass die Berliner Mauer zerstört wird", fordert Hasselhoff Müller auf.

2013 setzt sich David Hasselhoff für den Erhalt der East Side Gallery ein

Als David Hasselhoff schließlich am 3. Oktober 2019 in Berlin auftritt, dem Tag der Deutschen Einheit, ruft er in die Menge: "Dreißig Jahre Freiheit!" Dazu die Worte, die J.F. Kennedy bei seinem Berlinbesuch 1963 prägte: "Ich bin ein Berliner!" Für seine deutschen Fans ist David Hasselhoff das mit Sicherheit.

Übersetzung aus dem Englischen: Annabelle Steffes-Halmer