Walter Gropius gilt als einer der großen Architekten der Moderne. Er gründete am 1. April 1919 das "Staatliche Bauhaus" in Weimar, das 1925 nach Dessau umzog. Bis 1928 leitete Gropius die berühmte Designschule.

Walter Gropius wurde 1883 in Berlin geboren. Er schuf Schlüsselbauten des modernen Bauens zu Anfang des 20. Jahrhunderts. 1911 baute er das Fagus-Werk in Alfeld, 1925 entstanden die Gebäude für das Bauhaus in Dessau. Dazu gehörten die Meisterhäuser und die Siedlung Dessau-Törten.