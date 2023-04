Wahlen in der Türkei

Am 14. Mai 2023 finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Sie stehen noch unter dem Eindruck des schweren Erdbebens vom 6. Februar - und des vielerorts schleppend verlaufenden Wiederaufbaus.

Am 14. Mai 2023 finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Die Wahlen stehen noch unter dem Eindruck des schweren Erdbebens vom 6. Februar - und des vielerorts schleppend verlaufenden Wiederaufbaus. Präsident Recep Tayyip Erdogan muss sich gegen ein Oppositionsbündnis unter der Führung des Kandidaten Kemal Kilicdaroglu behaupten - der im Falle eines Wahlsieges das Präsidialsystem abschaffen will.