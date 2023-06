Für Erkan Arikan ist der Beruf des Journalisten eher eine Berufung. Mit seiner über 20-jährigen journalistischen Erfahrung in vielen Medienhäusern ist es immer sein Bestreben, politische Geschehnisse journalistisch einzuordnen und zu kommentieren. Gerade als Kind einer Gastarbeiterfamilie hat er den Blick aus mehreren Perspektiven. Ob es um die Bundestagswahlen in Deutschland geht oder um Parlamentswahlen in der Türkei: Auf beide Länder schaut er kritisch, denn beide Länder sind ihm wichtig.