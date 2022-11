Wachsende Furcht vor türkischer Bodenoffensive in Syrien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zieht offenbar nach Türkei greift Ziele in Nordsyrien anLuftangriffen auf kurdische Stellungen in Syrien und Irak inzwischen auch eine Bodenoffensive in Betracht. Es stehe außer Frage, dass man sich nicht auf Lufteinsätze beschränke, sagte Erdogan nach einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Konkreter wurde er nicht.

Die Regierung der Türkei sieht die syrische Kurdenmiliz YPG und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK als Drahtzieher des Anschlags an, bei dem auf der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal am Sonntag vor einer Woche sechs Menschen getötet wurden. PKK und syrische Kurden weisen Verantwortung für Anschlag in Istanbul zurückBeide Gruppen hatten das zurückgewiesen. Die offizielle türkische Darstellung der Ereignisse wird vielerorts angezweifelt - in Deutschland wie auch in der Türkei.

Auswärtiges Amt fordert Einhaltung des Völkerrechts

Das Auswärtige Amt in Berlin rief die Regierung in Ankara zu Zurückhaltung und zur Achtung des Völkerrechts auf. Auch der Irak verurteilte die Angriffe auf kurdische Gebiete. Das Land dürfe keine Arena für Konflikte und Abrechnungen externer Kräfte sein, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums.

Luftangriffe gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien

Inmitten der angespannten Situation reiste Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach Ankara. Der zweitägige Besuch war schon seit längerem geplant. Sie will zu Beratungen mit dem türkischen Innenminister Süleyman Soylu zusammenkommen. Soylu, der als Hardliner gilt, hatte nach dem Anschlag mit der Aussage, die USA trügen eine Mitschuld für die Bombenexplosion in Istanbul, für Aufmerksamkeit gesorgt.

hf/kle (dpa, afp)