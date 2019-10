VW legt Pläne für Werk in Türkei auf Eis

Eigentlich war es nur noch eine Frage von Tagen, wann VW offiziell seinen Beschluss bekannt geben würde, ein neues Werk in der Türkei zu bauen. Es wäre mit einem Volumen zwischen 1,2 und 1,5 Milliarden Euro eine der größten deutschen Investitionen in der Türkei. Die Suche nach einem geeigneten Standort für das neue Südosteuropa-Werk dauerte lange, auch Bulgarien, Rumänien und Serbien waren zwischenzeitlich im Gespräch. Als VW Anfang Oktober eine Tochtergesellschaft in der Stadt Manisa nahe Izmir ins Handelsregister eintragen ließ, war allerdings klar, wohin die Reise gehen würde. Die Rede war von 4000 Mitarbeitern, die VW in Manisa einstellen könnte, plus weitere 2500 bei Zulieferern.

Nun aber, nach dem Einmarsch türkischer Truppen im Nordosten Syriens, vertagt Volkswagen die Entscheidung über ein neues Werk in der Türkei. In diesem Umfeld könne es kein Votum für das Land geben, berichteten das Handelsblatt und die FAZ am Montagabend unter Berufung auf Konzernkreise. Die Unterschrift unter den Verträgen werde es daher vorerst nicht geben. Am Dienstag bestätigte ein Unternehmenssprecher die Berichte: "Die endgültige Entscheidung für das neue Werk wurde vom Vorstand der Volkswagen AG vertagt."

Entscheidung weiter "in der finalen Phase"

Weiter hieß es von VW, dass man ""die Sache sehr genau" beobachte und "mit großer Sorge" auf die gegenwärtige Entwicklung blicke. Zu Details habe sich VW nicht geäußert, so das Handelsblatt weiter. "Die Verhandlungen über die Werksansiedlungen seien "noch nicht final abgeschlossen", zitiert die FAZ einen VW-Sprecher.

Volkswagen hatte monatelang über das Werk verhandelt und einen Vertragsabschluss für Anfang Oktober in Aussicht gestellt. Die Türkei startete vergangene Woche im syrischen Grenzgebiet eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG. Am Montag zeigte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan trotz internationaler Kritik entschlossen, den Einsatz fortzusetzen, bis "der endgültige Sieg errungen" sei. US-Präsident Donald Trump kündigte unterdessen Sanktionen gegen die Türkei, den Abbruch von Handelsgesprächen und die Anhebung von Zöllen auf türkischen Stahl an.

