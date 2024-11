Vulkan auf Island: Lava erreicht Parkplatz der Blauen Lagune

Die orangefarbene und schwarze Lavamasse bedeckt inzwischen den gesamten für 350 Autos konzipierten Parkplatz der berühmtesten Touristenattraktion Islands, wie auf Bildern in isländischen Medien zu sehen ist. Ein Gebäude des Thermalkomplexes ist ebenfalls von Lava bedeckt, die Heißwasserbecken der Lagune sind aber durch eine Mauer geschützt.

Der Lavafluss erreichte unter anderem eine wichtige Straße in dem Gebiet, den Grindavíkurvegur, sowie die gut geschützte Warmwasserleitung Njardvíkuræd. Zum Schutz der Lagune an sich waren bereits zuvor spezielle Schutzwälle errichtet worden. Es sei unklar, wann das Thermalbad auf der bei Touristen beliebten Halbinsel Reykjanes wieder eröffnet werden könne, sagte eine Angestellte des Bades der Zeitung "Morgunbladid".

Die Lava breitet sich großflächig auf der Halbinsel Reykjanes aus Bild: Marco Di Marco/AP Photo/picture alliance

Großteil von Grindavik verlassen

Die Vulkanspalte Sundhnukagigar in der Nähe des Ort Grindavik hatte in der Nacht zum Donnerstag glühende Lava und Rauch ausgespuckt. Das nahe gelegene Fischerdorf Grindavik wurde evakuiert. Es ist bereits der siebte Vulkanausbruch auf der Halbinsel seit Dezember vergangenen Jahres.

Die meisten der 4000 Bewohner hatten Grindavik schon vor einem Jahr verlassen. Seitdem wurden fast alle Häuser an den Staat verkauft und stehen leer. Laut Zivilschutz waren zuletzt noch etwa 50 Häuser des Ortes bewohnt. Bei einer Eruption im Januar war Lava bis in die Straßen der Ortschaft geflossen, drei Häuser am Rande des Dorfes gingen in Flammen auf.

Vulkanische Eruptionen am Ortsrand von Grinavik im Januar 2024 Bild: HALLDOR KOLBEINS/AFP/Getty Images

Zuletzt hatte es im August einen Ausbruch gegeben. Auf der Reykjanes-Halbinsel war rund 800 Jahre lang kein Vulkan ausgebrochen, bis im März 2021 eine neue Phase erhöhter vulkanischer Aktivität begann.

Diesmal keine größeren Vorzeichen

Anders als vorherige Vorfälle dieser Art trat die jüngste Eruption recht überraschend auf: Vorherige Ausbrüche auf der Halbinsel hatten sich jeweils mit tage- oder gar wochenlangen Serien zunehmend starker Erdbeben angekündigt. Das blieb diesmal aus: Ein kleiner Erdbebenschwarm und die ersten Anzeichen eines unterirdischen Magmaeinflusses wurden nur eine knappe Dreiviertelstunde vor dem Beginn der Eruption verzeichnet.

Island ist mit mehr als 30 aktiven Vulkansystemen die größte und aktivste Vulkanregion Europas. Der Inselstaat im Nordatlantik liegt auf dem sogenannten Mittelatlantischen Rücken, der die eurasische und die nordamerikanische Erdplatte trennt.

