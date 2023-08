Linkshänder zu sein, prägte nicht nur Paul McCartneys Stil am Bass, sondern auch die Beatles-Bandfotos, wie dieses aus dem Jahr 1962. Ein Gerücht besagt, Paul spiele nur Bass mit links und mache alles andere mit rechts, was McCartney in Interviews stets verneint hat. Drummer Ringo Starr, ebenfalls Linkshänder, spielt seit jeher auf einem Rechtshänder-Set.