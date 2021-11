Jimi Hendrix war ein US-amerikanischer Rockgitarrist. Seine Karriere dauerte nur vier Jahre, doch in dieser Zeit schrieb er Musikgeschichte.

Der Musiker (*1942) kreierte mithilfe von Elektronik und gerne auch unter Einfluss von LSD einen ganz eigenen Sound. Mit seiner Band "The Jimi Hendrix Experience" wurde er in den USA schnell ein Superstar. Seine Interpretation der US-Nationalhymne auf dem Woodstock-Festival 1969 ist legendär. Ein Jahr später, am 18. September 1970, verstarb er nach einer Überdosis Schlaftabletten.