Für die touristische Vermarktung einer Region spielen Volksfeste in Deutschland eine große Rolle. Um die 12.000 gibt es.

Vom größten Volksfest der Welt, dem Oktoberfest in München, über den Hamburger Dom bis zur Canstatter Wasen oder den Dürkheimer Wurstmarkt. Volksfeste in Deutschland haben eine lange Tradition. Viele haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund und sind deshalb an Jahreszeiten geknüpft. Im Frühling und Herbst haben Volksfeste Hochsaison. Viele Volksfeste, gerade im ländlichen Raum, orientieren sich an der Kirchweih, einem Fest, das seit dem Mittelalter die Weihe eines Kirchengebäudes feiert. Diese Feste heißen Kirmes oder Kerwe - es gibt noch eine ganze Reihe von mundartlichen Bezeichnungen. Das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest geht auf ein anderes Ereignis zurück. Als Ludwig von Bayern 1810 Prinzessin Therese heiratete, wurde das unter anderem mit einem Pferderennen gefeiert. Es war ein so großer Erfolg, dass danach jedes Jahr gefeiert wurde.