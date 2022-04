München sagt "Ja" zum Oktoberfest 2022

Momentan herrscht schon reges Treiben auf der weltberühmten Münchner Theresienwiese: Das Frühlingsfest ist mit Riesenrad, Buden, zwei Festzelten und Co. ein Test für die diesjährige "Wiesn", das weltweit größte Volksfest in der bayerischen Landeshauptstadt. Wegen der Corona-Pandemie konnte das Münchner Oktoberfest zwei Jahre lang nicht stattfinden.

Die Karussells dürfen sich 2022 wieder drehen

In den Jahren vor der pandemiebedingten Pause besuchten bis zu sechs Millionen Menschen das Volksfest, das erstmals im Jahr 1810 gefeiert wurde. Wie der Münchner Oberbürgermeister, Dieter Reiter, am Freitag (29.04.2022) im großen Sitzungssaal des Münchner Rathauses bekannt gab, darf die "Wiesn" in diesem Jahr ganz ohne Auflagen stattfinden. Das heißt, auch Zugangsbeschränkungen soll es nicht geben. Reiter habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, wie er sagte und sich zudem mit dem Bundesgesundheitsminister, Karl Lauterbach, abgestimmt. Er hoffe, dass sich die Corona-Lage bis zum Herbst nicht verschlechtern wird, sagte Reiter.

Herbeigesehnte Entscheidung

Die "Wiesn"-Wirte hatten sich eine frühzeitige Entscheidung für das Volksfest 2022 gewünscht, um planen zu können. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zählte, wie viele Münchner Kommunalpolitiker, zu den Befürwortern eines Neustarts. Nach dem "Go" für die diesjährige Wiesn, zitiert der Bayerische Rundfunk den erfreuten Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer, mit den Worten: "Meine Gefühle sind nicht in Worte zu fassen." Die Schausteller-Sprecherin Yvonne Heckl hatte die Bekanntgabe ebenfalls gespannt verfolgt. Sie sagte dem BR nach der Entscheidung: "Ich kann heulen vor lauter Freude".

Das Oktoberfest soll 2022 am 17. September eröffnet werden. Traditionell beginnt die "Wiesn" mit dem Anstich eines Bierfasses durch den amtierenden Oberbürgermeister der Stadt München. Dann heißt es wieder "O'zapft is!". Bis zum 03. Oktober darf in den Bierzelten dann geschunkelt und Bier ausgeschenkt werden. Über das Rahmenprogramm informiert die Stadt München auf ihrer Webseite. Dazu zählt beispielsweise der festliche Einzug der Wiesnwirte und ein Trachten- und Schützenzug.