Viele Tote durch russische Raketen auf Ukraine

Durch schwere russische Raketenangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko mindestens 20 Menschen getötet und etwa 50 Menschen verletzt worden. Betroffen waren vor allem Krywyj Rih im Süden der Ukraine sowie die Hauptstadt Kiew. Dort wurde auch ein großes Kinderkrankenhaus getroffen, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj im sozialen Netzwerk X schrieb.

Einer der schwersten Angriffe auf Kiew seit Kriegsbeginn

Die genaue Zahl der Opfer in der Klinik steht noch nicht fest. Der Staatschef veröffentlichte ein kurzes Video, das zerstörte Krankenzimmer und Blutspuren auf dem Fußboden zeigte. Selenskyj sprach davon, dass Menschen verschüttet seien. "Alle helfen, die Trümmer zu beseitigen - Ärzte und andere Leute", schrieb er. Der russische Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko einer der schwersten in dem seit mehr als zwei Jahren tobenden Krieg.

In Krywyj Rih, der Heimatstadt von Präsident Selensky, gab es nach Raketen-Einschlägen mindestens 10 Tote und mehr als 30 Verletzte. Schäden werden auch aus der Großstadt Dnipro gemeldet. Weitere Ziele waren die frontnahen Städte Slowjansk und Kramatorsk im ostukrainischen Gebiet Donezk.

Das russische Militär setzte bei dem Angriff nach Angaben des ukrainischen Präsidenten mehr als 40 Raketen ein. Ungewöhnlich war, dass die schwere Attacke durch Russland tagsüber stattfand zu Beginn der Arbeitswoche. Schon in der Nacht hatte es Luftangriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen gegeben.

Die Ukraine wehrt seit über zwei Jahren eine russische Invasion mit westlicher Hilfe ab und drängt immer wieder auf die Bereitstellung moderner Flugabwehrsysteme. Nach jüngsten Angaben hat die Ukraine zuletzt vier der besonders leistungsfähigen Patriot-Systeme bekommen, braucht aber nach eigener Einschätzung viel mehr.

London und Den Haag sichern weitere Hilfen zu

Unterdessen hat Großbritannien der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Zwei Tage nach seiner Ernennung reiste der neue britische Verteidigungsminister John Healey am Sonntag in die Ukraine. Bei seinem Besuch im südukrainischen Odessa sagte Healey neue Militärhilfe zu. So will London unter anderem Artilleriegeschütze, 250.000 Schuss Munition, Minenräumfahrzeuge, kleine Militärboote, Raketen und weitere militärische Ausrüstung an Kiew liefern.

Der neue britische Verteidigungsminister Healey (l.) trifft am Sonntag (7. 7. 24) in Odessa Präsident Selensky Bild: Leah Jones/Ministry of Defence via AP/picture alliance

Von den Niederlanden erhält die Ukraine ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem für den Ausbau ihres Schutzschirms. Das bekräftigten der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp und Verteidigungsminister Ruben Brekelmanns bei einem Treffen mit dem ukrainischen Außenamtschef Dmytro Kuleba.

