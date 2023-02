Verurteilt als Mörderin - El Salvadors brutales Abtreibungsgesetz

Jetzt formiert sich Widerstand.

El Salvador hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze der Welt. Nicht nur ist Abtreibung - ohne Ausnahmen - strikt verboten. Immer wieder werden sogar Frauen wegen Mordes verurteilt, die eine Fehlgeburt erleiden. Bis zu 50 Jahre müssen sie dann ins Gefängnis.

Die Dokumentation begleitet Frauen, die ihre Haftstrafe verbüßen. Eine Ikone des Kampfes gegen die drakonischen Gesetze ist Teodora del Carmen Vásquez, sie verbrachte nach einer Totgeburt mehr als 10 Jahre hinter Gittern, bevor sie auf internationalen Druck freikam. Heute ist sie eine der lautesten Stimmen für die Rechte von Frauen in dem mittelamerikanischen Land.



Sendezeiten:

DW Deutsch

DO 02.03.2023 – 23:00 UTC

FR 03.03.2023 – 05:00 UTC

FR 03.03.2023 – 10:00 UTC

SO 04.03.2023 – 13:30 UTC

SO 04.03.2023 – 18:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

DO 02.03.2023 – 23:00 UTC

FR 03.03.2023 – 05:00 UTC

SO 04.03.2023 – 13:30 UTC

SO 04.03.2023 – 18:00 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3