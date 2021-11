El Salvador will Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen

So soll es den im Ausland lebenden Salvadorianern erleichtert werden, Geld an ihre Familien in der Heimat zu schicken. Bereits in dieser Woche will Präsident Nayib Bukele einen entsprechenden Gesetzesentwurf in den Kongress einbringen. El Salvador wäre damit das erste Land, das Bitcoin als Zahlungsmittel zulässt.