Verdi-Chef Werneke warnt vor Rüstungswettlauf

Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch soziale, wirtschaftliche und beschäftigungspolitische Folgen in Deutschland. Die Gewerkschaften geben dem Thema deshalb in ihren Kundgebungen zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, breiten Raum. Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, unterstützte in Mainz die harte Sanktionspolitik des Westens gegen Russland. Zugleich gab er zu bedenken: "Die Diskussion um mehr Sicherheit in Europa darf nicht allein aus einer militärischen Perspektive geführt werden."

Mit Blick auf das angekündigte milliardenschwere Aufrüstungsprogramm für Deutschland warnte der Verdi-Chef vor einem Rüstungswettlauf, "der auf Kosten der dringlichen Investitionen in Soziales, in Bildung und den Schutz des Klimas geht". Deutschland müsse in der Lage sein, sich zu verteidigen, einschließlich seiner Bündnisverpflichtungen, erklärte Werneke, Hauptredner auf der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Mainz. Ziel bleibe aber eine Welt mit weniger Waffen.

Verdi-Chef Frank Werneke

Er rief die Bundesregierung zudem auf, gegen die wachsende soziale Spaltung in Deutschland vorzugehen. Für Normal- und Geringverdiener müsse der Gaspreis gedeckelt werden, außerdem müsse die Bundesregierung ein "Mobilitätsgeld" einführen. "Einige werden trotz Corona und Krieg immer reicher - und gleichzeitig leidet die Breite der Bevölkerung unter stark steigenden Preisen", betonte Werneke.

Trotz der außen- und sicherheitspolitischen Überlagerung des 1. Mai will der DGB den Fokus auch auf den Wandel der Arbeitswelt legen. Das Motto der Veranstaltungen lautet in diesem Jahr "GeMAInsam Zukunft gestalten". "In diesen Zeiten tiefgreifender Veränderungen stehen die Gewerkschaften für ein solidarisches Miteinander", heißt es im Gewerkschaftsaufruf unter Hinweis auf die enormen Herausforderungen von Klimaschutz, Digitalisierung und Globalisierung. Die Beschäftigten bräuchten eine gute Qualifizierung für die Herausforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt.

Personalkürzungen und ausbleibende Investitionen

Die Gewerkschaft dbb Beamtenbund sieht in Personalkürzungen und ausbleibenden Investitionen im öffentlichen Dienst eine Gefahr für das Funktionieren der freien Gesellschaft. "Nur ein für alle gleich und verlässlich funktionierender, leistungsfähiger öffentlicher Dienst ist in der Lage, dauerhaft Demokratie, Freiheit, Frieden und Wohlstand zu sichern, weil er das Band des sozialen Zusammenhalts ist", sagte dbb-Chef Ulrich Silberbach den Zeitungen der Funke-Mediengruppe anlässlich des 1. Mai.

Auch Papst Franziskus meldet sich zum 1. Mai zu Wort

Papst Franziskus hat zum Internationalen Tag der Arbeit an Menschen in der "zweiten Reihe" erinnert und ihnen gedankt. Er verwies dabei auf den heiligen Josef. Dieser erinnere daran, dass all jene, "die scheinbar im Verborgenen oder in der 'zweiten Reihe' stehen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle spielen", schrieb das Kirchenoberhaupt der Katholiken auf Twitter.

In Deutschland stehen neben den DBG-Kundgebungen vor allem in Berlin und Hamburg zahlreiche weitere Veranstaltungen an - von Motorrad- oder Fahrrad-Korsos über Corona-Proteste bis hin zu Aktionen der linken und linksradikalen Szene. In Berlin gilt die besondere Aufmerksamkeit der Polizei der Demonstration "Revolutionärer Erster Mai" im Bezirk Neukölln. Erwartet werden bis zu 20.000 Teilnehmer. In den vergangenen Jahrzehnten war es dabei immer wieder zu Gewaltausbrüchen von Linksautonomen gekommen.

se/kle (dpa, epd, kna)