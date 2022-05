Ukraine aktuell: Scholz wirft Putin Imperialismus vor

Das Wichtigste in Kürze:

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russlands Präsident Wladimir Putin Imperialismus Staaten vorgeworfen. Die Ukraine sei von dem großen Nachbarn Russland angegriffen worden, "ein Land, das auch andere überfällt", sagte Scholz auf der zentralen DGB-Kundgebung zum 1. Mai in Düsseldorf. Es könne nicht sein, dass Russland versuche, mit Gewalt Grenzen zu verschieben. "Das ist Imperialismus. Das wollen in Europa nicht haben", fügte Scholz hinzu. "Wir werden nicht zulassen, dass mit Gewalt Grenzen verschoben und Territorium erobert wird." Russische Truppen waren bereits 2008 in Georgien einmarschiert und sind in der international nicht anerkannten Republik Transnistrien auf dem Gebiet der Republik Moldau stationiert.

Deshalb werde man die Ukraine weiter mit Geld, humanitärer Hilfe, aber auch mit Waffen unterstützen. Er respektiere jeden Pazifismus, sagte der SPD-Politiker auf der DGB-Kundgebung, auf der es massive Störungen durch andere Demonstranten gab. "Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die Putin'sche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen", sagte Scholz. Er forderte Putin auf, die russischen Angriffe zu stoppen, die russischen Truppen zurückzuziehen und die Unabhängigkeit der Ukraine zu respektieren.

In der "Bild am Sonntag" hatte der Kanzler zuvor Kritik an seiner Ukraine-Politik zurückgewiesen. "Ich treffe meine Entscheidungen schnell - und abgestimmt mit unseren Verbündeten. Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge sind mir suspekt", sagte Scholz dem Blatt. Der Kanzler war wegen seines zurückhaltenden Kurses zuletzt immer mehr unter Druck geraten.

Außenministerin Annalena Baerbock am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung ihrer Partei in Ahrensburg

Der Abzug aller russischen Soldaten aus der Ukraine ist für die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock die Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden in Europa und ein Ende der Sanktionen gegen Russland. "Ein Frieden zu Bedingungen, die Russland diktiert hat, würde weder der Ukraine noch uns in Europa die ersehnte Sicherheit bringen", sagte Baerbock der Zeitung "Bild am Sonntag". Schlimmstenfalls wäre dies eine Einladung zum nächsten Krieg – noch näher an deutschen Grenzen.

Putin habe die Friedensordnung in Europa unwiederbringlich zertrümmert. Einen Weg zurück zu der Zeit vor dem 24. Februar gebe es nicht: "Auf Putins Zusagen allein können wir uns nie wieder verlassen." Deshalb müsse man der Ukraine jetzt helfen, den russischen Einmarsch abzuwehren und sich gegen zukünftige Angriffe zu schützen. "Erst wenn alle in Europa wieder einsehen, dass bei einem Krieg am Ende kein Land Sieger, sondern alle nur Verlierer sind, gibt es wieder echten Frieden," sagte Baerbock der Zeitung.

Melnik will modernste Waffen von Deutschland

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, fordert weiter modernste deutsche Waffen für den Abwehrkampf der Ukraine gegen die russische Armee. Die zugesagten Gepard-Panzer seien schon 40 Jahre alt, beklagte er in der "Bild am Sonntag". Doch um Russland zu besiegen, "brauchen wir modernste deutsche Waffen". Konkret nannte er die zügige Ausfuhr von 88 Leopard-Panzern, 100 Marder-Panzern, Panzerhaubitzen "und vielem mehr".

Botschafter Andrij Melnyk ist nach wie vor mit den Waffenlieferungen Deutschlands unzufrieden

Die Befürchtung, durch Waffenlieferungen zur Kriegspartei zu werden, bezeichnete Melnyk "als völligen Quatsch". Für Putin sei Deutschland längst Kriegspartei. Wer eine Ausweitung seines Kriegs verhindern möchte, "muss uns jetzt helfen, Putin in die Schranken zu weisen".

Merz kündigt Reise nach Kiew an

Im Gegensatz zu Kanzler Scholz will Oppositionsführer Merz zeitnah in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen - laut Medienberichten schon am Montagabend. Die deutschen Christdemokraten verbreiteten auf Twitter eine Nachricht von Merz' Stabschef Jacob Schrot, in der dieser ohne Nennung eines Datums schrieb: "In der Tat ist eine Reise von Friedrich Merz in die Ukraine geplant." Merz wolle signalisieren, dass die Ukraine in ihrem Freiheitskampf nicht allein stehe, sondern Deutschland an ihrer Seite habe.

Außenminister Kuleba bittet China um Sicherheitsgarantien

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat China um Schutzgarantien gebeten und Russland scharf kritisiert. "Die Ukraine prüft derzeit die Möglichkeit, Sicherheitsgarantien von ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats, einschließlich China, und anderen Großmächten zu erhalten", sagte Kuleba der Nachrichtenagentur Xinhua. "Dies ist ein Zeichen unseres Respekts und Vertrauens in die Volksrepublik China." Die dortigen Staatsmedien veröffentlichten das Interview. Kuleba warf Moskau vor, mit dem Krieg gegen die Ukraine Chinas Infrastruktur-Initiative der "Neuen Seidenstraße" und die chinesische Wirtschaft zu gefährden.

Peking hatte der Ukraine 2013 zugesagt, ihr beizustehen, sollte sie angegriffen oder mit Atomwaffen bedroht werden. Seit Russlands Invasion hält sich die chinesische Führung jedoch bedeckt. Die Regierung in Peking hat den russischen Angriff auf die Ukraine nicht offiziell verurteilt und stattdessen wiederholt den USA und der NATO vorgeworfen, Russland zu provozieren und den Konflikt durch Waffenlieferungen an die Ukraine anzuheizen.

Belagert: Stahlwerk Azovstal in Mariupol

Einige Zivilisten können Stahlwerk in Mariupol verlassen

Aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in Mariupol sind nach russischen Berichten 25 Zivilisten in Sicherheit gebracht worden. Unter den Geretteten seien sechs Kinder, meldeten die Agenturen Tass und Ria Nowosti. Der Vizekommandeur des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, sprach später von 20 Frauen und Kindern, die das Werksgelände verlassen hätten.

Ukrainischen Angaben zufolge sollen in den Bunkeranlagen des Stahlwerks insgesamt rund 1000 Zivilisten Zuflucht gesucht haben. Russland wiederum spricht von rund 2500 ukrainischen Kämpfern und ausländischen Söldnern, die sich dort ebenfalls verschanzt haben sollen. Diese lehnen eine Kapitulation und eine Aufgabe der strategisch wichtigen Stadt am Asowschen Meer, die zum Großteil bereits von russischen Truppen eingenommen ist, bisher ab.

Video ansehen 00:45 Selenskyj: Mariupol ist ein "russisches Konzentrationslager inmitten von Ruinen"

Kiew und Moskau hatten sich zuletzt unter Vermittlung von UN-Generalsekretär António Guterres bereiterklärt, einen humanitären Korridor für Zivilisten auf dem Werksgelände einzurichten. Größere Evakuierungserfolge gab es bislang aber nicht.

Mehr als neun Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs gilt die Lage der im Azovstal-Werk eingeschlossenen Menschen als katastrophal. Neue Satellitenfotos des US-Unternehmens Maxar Technologies zeigen, dass inzwischen nahezu sämtliche Gebäude des Komplexes zerstört sind. Dächer sind eingestürzt, von einigen Gebäuden sind nur noch Schutthaufen übrig.

Russland nimmt Odessas Flughafen ins Visier

Bei einem russischen Raketenangriff ist nach ukrainischen Angaben die Start- und Landebahn des Flughafens der Hafenstadt Odessa zerstört worden. Die Russen hätten die südukrainische Metropole von der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim aus angegriffen, teilte der Gouverneur des Gebiets Odessa, Maxym Martschenko, im Nachrichtendienst Telegram mit. Zum Einsatz seien dabei Raketen des Küstenverteidigungssystems "Bastion" gekommen. Verletzte habe es keine gegeben.

Attackiert: Odessa International Airport (Archiv)

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Angriff. Neben der Landebahn sei ein Hangar zerstört worden, in dem aus den USA und Europa gelieferte Waffen gelagert worden seien.

Der Bürgermeister von Odessa, Gennadey Trukhanov, erklärte, es habe zehn Jahre gedauert, die neue Start- und Landebahn zu planen und zu bauen. Sie sei erst im vergangenen Juli feierlich in Betrieb genommen worden und sollte Touristen aus aller Welt in die Hafenstadt bringen. "Aber Odessa ist keine Stadt, die vor Schwierigkeiten kapituliert. Nach unserem Sieg werden wir die Landebahn auf jeden Fall wiederherstellen und noch mehr Touristen werden zu uns kommen."

WFP: Millionen Tonnen Getreide in Ukraine blockiert

Millionen Tonnen dringend benötigter Lebensmittel in der Ukraine können derzeit nicht genutzt werden. "Derzeit sitzen knapp 4,5 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen und auf Schiffen fest", sagte der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) in Deutschland, Martin Frick, der Deutschen Presse-Agentur. Probleme bei der Ausfuhr der Lebensmittel gibt es derzeit unter anderem, weil Häfen und Seewege im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine blockiert sind.

Die Ukraine war bis Kriegsbeginn einer der weltweit wichtigsten Erzeuger von Weizen sowie ein großer Mais-Produzent. UN-Angaben zufolge wurden 2020 beispielsweise gut 30 Millionen Tonnen Mais und knapp 25 Millionen Tonnen Weizen in dem Land geerntet. Viele Länder, etwa in Nordafrika, sind abhängig von günstigem Weizen aus der Ukraine. "Die Nahrungsmittel der Ukraine werden in der Welt dringend benötigt", so Frick.

"Besser für Sie, in Russland zu überleben"

Russland sammelt nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "zusätzliche Kräfte" für Angriffe im Osten der Ukraine. Zugleich appellierte er in seiner jüngsten Videoansprache an das russische Militär: "Jeder russische Soldat kann immer noch sein Leben retten. Es ist besser für Sie, in Russland zu überleben, als in unserem Land zu sterben."

Seit Beginn des Kriegs seien schon 23.000 russische Soldaten in der Ukraine gefallen, berichtete Selenskyj. Außerdem seien bereits mehr als Tausend russische Panzer sowie fast 2500 andere Militärfahrzeuge zerstört worden. Die tatsächlichen militärischen Verluste sind schwer abzuschätzen. Moskau gesteht bislang mehr als Tausend eigene Gefallene ein und beziffert seinerseits die Zahl der gefallenen ukrainischen Kämpfer auf ebenfalls etwa 23.000.

Zerstört: Russische Panzer am Stadtrand von Kiew

Nancy Pelosi in Kiew

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich in Kiew mit der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, getroffen. "Ihr Kampf ist unser aller Kampf. Unsere Verpflichtung besteht darin, für Sie da zu sein, bis der Kampf beendet ist", sagte Pelosi in einem von Selenskyj auf Twitter geteilten Video.

Ukraine bestätigt Austausch von Gefangenen

Bei einem erneuten Gefangenenaustausch mit Russland sind nach Angaben aus Kiew 14 Ukrainer freigekommen. Es handele sich um sieben Zivilisten und sieben Soldaten, erklärte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk. Zur Anzahl der im Gegenzug freigelassenen Russen äußerte sie sich nicht. Laut Wereschtschuk sollen sich insgesamt rund 1000 ukrainische Zivilisten und etwa 700 Militärangehörige in russischer Gefangenschaft befinden. Die Ukraine habe ihrerseits ebenfalls rund 700 russische Soldaten als Kriegsgefangene genommen.

Viele Haushalte ohne Gasversorgung

Der Vorstandschef des größten ukrainischen Energieversorgers, Naftogaz, Yuriy Vitrenko, beklagt massive Schäden am Gasleitungsnetz seines Landes durch russische Truppen. "Täglich gibt es durch Bombardements neue Zerstörungen an der Infrastruktur, die wir ständig versuchen zu reparieren", sagte Vitrenko dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Nach seinen Angaben sind "213.000 ukrainische Haushalte derzeit ohne Gas". Es gebe gewaltige Schäden am Gasnetz in Metropolen wie etwa Mariupol oder Charkiw, aber auch viele zerstörte Leitungen in den kleineren Städten und Dörfern in der Ostukraine. "Die Menschen brauchen das Gas für die Heizung, zum Kochen und für warmes Wasser", sagte Vitrenko.

Der Vorstandschef des größten ukrainischen Energieversorgers, Naftogaz, Yuriy Vitrenko,

Antonow verletzt schwedischen Luftraum

Ein russisches Aufklärungsflugzeug ist unerlaubt in den schwedischen Luftraum eingedrungen. Die Propellermaschine habe sich zunächst östlich der dänischen Ostsee-Insel Bornholm befunden und sei dann Richtung schwedisches Territorium geflogen, teilte Schwedens Militär mit. Südlich von Blekinge habe die Antonow An-30 für kurze Zeit den schwedischen Luftraum verletzt, ehe sie das Gebiet wieder verlassen habe. Schwedische Kampfjets hätten den Vorfall verfolgt und das Flugzeug fotografiert.

Zu Sowjetzeiten entwickelt: Antonow An-30 (Archiv)

Das Verteidigungsministerium in Stockholm verurteilte den Vorfall als "vollkommen inakzeptabel". Vor allem angesichts der "generellen Sicherheitslage" sei die Luftraumverletzung "sehr unangemessen". "Die Souveränität Schwedens muss stets respektiert werden", betonte Verteidigungsminister Peter Hultqvist. Schweden werde auf diplomatischem Wege Protest einlegen.

Johnson und Blinken sagen weitere Hilfen zu

Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj seine Unterstützung versichert. Der Premier sei mehr denn je bestrebt, der Ukraine unter die Arme zu greifen, sagte ein Sprecher Johnsons nach einem Telefonat der beiden Politiker. Johnson wolle weitere zusätzliche militärische Hilfe leisten, damit die Ukraine sich selbst verteidigen könne. Johnson habe dem Land auch zusätzliche wirtschaftliche und humanitäre Unterstützung angeboten.

Solidarisch: Boris Johnson in London

US-Außenminister Antony Blinken bekräftigte ebenfalls die weitere "robuste Unterstützung" Washingtons für die Ukraine. In einem Gespräch informierte er seinen ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba außerdem über die Rückkehr von US-Diplomaten nach Lwiw in der kommenden Woche und baldmöglichst auch nach Kiew.

Auch Scholz sagt weitere Unterstützung zu

Weitere Hilfe versprach auch Bundeskanzler Olaf Scholz. "Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe. Aber auch das muss gesagt werden: Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen, sagte Scholz bei einer DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit in Düsseldorf.

Jolie stattet Lwiw Überraschungsbesuch ab

Inmitten des russischen Angriffskriegs ist die Hollywood-Schauspielerin und UNHCR-Sonderbotschafterin Angelina Jolie in die Westukraine gereist, um dort geflüchtete Menschen zu treffen. Jolie habe unter anderem in einem Krankenhaus Kinder besucht, die vor rund drei Wochen bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk verletzt wurden, teilte die Verwaltung des Gebiets Lwiw mit.

Unerwartet: Angelina Jolie (r.) im westukrainischen Lwiw

Fotos zeigen, wie die 46-Jährige Kinder in den Arm nimmt und Selfies mit medizinischem Personal macht. "Für uns alle war der Besuch unerwartet", sagte Gouverneur Maxym Kosyzkyj. Viele Menschen hätten ihren Augen nicht getraut. In einem Video war außerdem zu sehen, wie Jolie während eines Luftalarms in einen Luftschutzkeller eilt.

