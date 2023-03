Verdi bestreikt Hauptstadtflughafen BER

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für diesen Montag (13. März) zu einem Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg BER aufgerufen. Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen zu rechnen, teilte Verdi mit.

Hintergrund sind die bislang erfolglosen Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Ziel der Gewerkschaft sind höhere Zeitzuschläge für nächtliche Einsätze sowie Arbeit an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Diese seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden, seit 2013 werde darüber immer wieder verhandelt. Nach weiteren Runden 2019 und Anfang 2020 seien Verhandlungen vom BDLS wegen der Pandemie nicht weitergeführt worden. Weiterhin fordert die Gewerkschaft, die Entlohnung von Überstunden müsse tariflich besser geregelt werden.

Laut Verdi hat die Arbeitgeberseite kein Angebot vorgelegt. Bereits im Januar und Februar hatte die Gewerkschaft diverse deutsche Flughäfen bestreikt und damit den deutschen Luftverkehr weitgehend lahmgelegt. Im Januar war der BER schon einmal betroffen.

Auch Post-Beschäftigte wollen streiken - öffentlicher Dienst tut es bereits

Derzeit sind in einigen Branchen in Deutschland Arbeitsniederlegungen angekündigt oder nicht ausgeschlossen, auch weil die Vorstellungen bei den Tarifverhandlungen infolge der hohen Inflation besonders weit auseinanderliegen. In Düsseldorf dauern die Verhandlungen zwischen Verdi und der Deutschen Post an, nachdem die Belegschaft sich in einer Urabstimmung für einen unbefristeten Streik ausgesprochen hatte.

Bei der Deutschen Post wird seit Wochen immer wieder gestreikt - bald möglicherweise unbefristet

Auch im kommunalen öffentlichen Dienst kommt es immer wieder zu Streiks; hier waren allein in den vergangenen Wochen immer wieder der Nahverkehr, die Müllabfuhr oder Kindertagesstätten in einzelnen Städten und Bundesländern betroffen. Anfang März hatten sich Verdi-Mitglieder mit der Klimabewegung "Fridays For Future" an einem gemeinsamen Aktionstag solidarisiert.

