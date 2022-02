Valentinstag: Diese Kosenamen geben sich Verliebte weltweit

Vor den Blumenläden bilden sich Schlangen, Verliebte laufen mit Pralinen-Schachteln durch die Gegend, manch einer übt sich im Schreiben von romantischer Prosa - es ist der 14. Februar und in vielen Teilen der Erde wird Valentinstag gefeiert. An diesem Tag sind Menschen besonders nett zueinander und verteilen fast inflationär Liebkosungen.

In Deutschland klingen die typischen Kosenamen eher harmlos - dazu gehören "Schatz", "Hase" und "Mäuschen". In anderen Kulturkreisen geht es derweil heiterer zu.

Nicht ohne meine Herzleber: Körperteile als Kosenamen

Wenn Sie in China sind und jemand Sie "Herzleber" nennt, ziehen Sie nicht beleidigt von Dannen, sondern bedanken sich und überlegen schon mal, ob Sie sich eine gemeinsame Zukunft mit der Person vorstellen können. Denn Herzleber - oder xīn gān auf Chinesisch - ist ein Zeichen der Zuneigung und Liebe. So wie ein Mensch nicht ohne diese beiden Organe leben kann, ist ein "xīn gān" jemand, ohne den man sich sein Leben nur schwer vorstellen kann.

Küsse, die man nie vergisst Rhett... oh Rhett 1939 geht ein Filmkuss um die Welt: Im Schmachtfetzen "Vom Winde verweht" wickelt Südstaatenschönheit Scarlett O'Hara (Vivian Leigh) mit diesem Kuss den reichen Rhett Butler (Clark Gable) um den Finger, damit er ihr Zuhause rettet. Sie will ihn nur ausnutzen, während er sich längst in sie verliebt hat. Erst am Ende des Films merkt Scarlett, was sie an ihm hat. Aber er hat die Nase voll von ihr.

Küsse, die man nie vergisst Der allererste Leinwandkuss 1896 entsteht der Kurzfilm "The Kiss". Zu sehen sind die beiden Bühnenschauspieler May Irwin und John C. Rice, die sich umarmen und schließlich küssen. Der nur 20 Sekunden lange Streifen ist die verfilmte Schlussszene eines Broadwaymusicals und ebenso erfolgreich wie umstritten, denn nie zuvor wurde ein Kuss so deutlich abgebildet. Das gibt dem jungen Medium Kino einen großen Popularitätsschub.

Küsse, die man nie vergisst "Kissing the War Good-Bye" Ein Matrose der US-Marine hüpft am 14.8.1945, dem Tag der Kapitulation Japans, über den New Yorker Times Square, greift sich jedes weibliche Wesen, das er kriegen kann und drückt ihr einen Kuss ins Gesicht. Der Fotograf dieser Szene hat den Finger am Auslöser, als sich der Matrose eine Krankenschwester schnappt. Diese Szene wird heute noch gerne von Paaren auf dem Times Square nachgestellt.

Küsse, die man nie vergisst Street-Photography von 1950 "Baiser de l'Hôtel de Ville" (Kuss vor dem Rathaus) gehört zu einer Fotoserie, die der Fotograf Robert Doisneau in den 1950er Jahren in Paris geschossen hat. Das Bild ist weltberühmt und wird millionenfach als Poster oder Postkarte verkauft. Viele Paare rochen das Geld und gaben sich als diejenigen aus, die auf dem Bild zu sehen sind. Doisneau konnte jedoch beweisen, dass es Schaupieler waren.

Küsse, die man nie vergisst Da blieb Spider-Man die Luft weg Diese Kussszene aus dem ersten Spider-Man-Film (2002) hat Hauptdarsteller Tobey Maguire in äußerst unangenehmer Erinnerung: "Es regnete und die ganze Zeit lief mir Wasser in die Nase und als Kirsten Dunst meine nasse Maske wegrollte, schnitt sie mir komplett die Luft ab", gestand er dem Online-Dienst "contactmusic.com". Trotzdem gab's für diese Szene den MTV Movie Award.

Küsse, die man nie vergisst Der schrecklichste Tag... ...ihres Lebens sei der Tag gewesen, an dem sie Charles geheiratet habe, sagte Diana elf Jahre nach ihrer "Traumhochzeit" am 29.7.1981. Dabei sah doch alles so toll aus. Dianas Kleid, das glückliche Lächeln, der etwas steif wirkende Prinz, Pomp und Prunk. Diana war für Charles nur zweite Wahl, denn er liebte in Wirklichkeit eine andere. Beide haben das an diesem Hochzeitstag gut überspielt.

Küsse, die man nie vergisst Schon besser 2011 heiratet der älteste Sohn von Diana und Charles, Prinz William, seine Kate. Diese Ehe scheint unter einem besseren Stern zu stehen. Aber Achtung: Einschlägige Medien halten ihre Kameras bei jedem öffentlichen Auftritt der beiden bereit. Da wird auch gerne mal spekuliert. Im März 2016 dichtete man ihnen eine Ehekrise an, weil sie nach einem Gottesdienst eine Meinungsverschiedenheit hatten.

Küsse, die man nie vergisst Skandalkuss bei MTV Bei den MTV-Video Music Awards 2003 sorgte dieser Kuss für Wirbel. Nachdem Britney Spears und Christina Aguilera ein Ständchen für Madonna gesungen hatten, kam die Diva höchstselbst auf die Bühne, sang und tanzte mit ihnen und bedankte sich bei beiden mit einem Kuss, der für zarte Gemüter einen Tick zu lang war. Da klappte selbst bei Britneys Exfreund Justin Timberlake die Kinnlade runter.

Küsse, die man nie vergisst Kunst-Kuss Die bekanntesten Bilder des Malers Gustav Klimt stammen aus seiner "Goldenen Phase". Die Goldbronze, die er verwendete, erinnerte an die christliche Malerei aus dem späten Mittelalter und gab den Gemälden einen kostbaren Touch. Klimt malte sein berühmtestes Werk, den "Kuss", zwischen 1908 und 1909. Das Bild ist im Original quadaratisch, mit den Maßen 180 x 180 cm.

Küsse, die man nie vergisst Einmal den Pokal knutschen Am 7. Juli 1974 wird Deutschland zum zweiten Mal nach 1954 Fußball-Weltmeister, mit einem 2:1-Sieg über die Niederlande. Bundespräsident Walter Scheel überreicht den Pokal an Mannschaftskapitän Franz Beckenbauer. Danach muss ihn natürlich jeder auch mal anfassen und durchs Stadion tragen. Torwart Sepp Maier lässt es sich nicht nehmen, einen dicken Schmatzer auf die Trophäe zu drücken.

Küsse, die man nie vergisst Der Papst, der den Boden küsste Papst Johannes Paul II. hat die ganze Welt bereist. Jedes Land, das er besuchte, begrüßte er mit einem Kuss auf den Boden. Ob Staub, Asphalt oder Pfütze - wie 1986 auf den Fidschi-Inseln (Foto) - stets erwies er seinem Gastgeberland auf diese Art seine Ehre. Witzbolde sagten dem Papst nach, er küsse den Böden nur, weil er froh sei, heil aus der Maschine herausgekommen zu sein.

Küsse, die man nie vergisst Berühmter Bruderkuss Im früheren Ostblock begrüßte man sich - vor allem unter Staatsmännern - mit dem sozialistischen Bruderkuss. Ein intensiver Körperkontakt, der mehr Verbundenheit zeigen sollte als ein kräftiges Händeschütteln. Diesen Kuss zwischen dem früheren DDR Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker und dem russischen Staatschef Leonid Breschnew gab es 1979 bei einem Empfang in Ost-Berlin zu sehen.

Küsse, die man nie vergisst Endlich richtig heiraten! Der deutsche Bundestag hat am 29. Juni 2017 beschlossen, dass auch Schwule und Lesben heiraten können und dass die "Homo-Ehe" mit einer Ehe zwischen Mann und Frau rechtlich gleichgestellt wird. Ein Festtag für alle, die bisher in "eingetragenen Lebenspartnerschaften" lebten. Und wahrlich ein guter Grund für einen dicken Kuss, wie diese zwei vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstrieren.

Küsse, die man nie vergisst Schön ist die Nacht Kitsch-Romantik à la Disney: Susi und Strolch sitzen bei Mondschein und Kerzenlicht in einem italienischen Restaurant, um sie herum seufzen Geigen, der Koch singt in schönster Belcanto-Manier das Lied "Bella Notte", ein Frauenchor trällert in den höchsten Tönen, während sich die beiden Hunde eine Portion Spaghetti teilen. Beim gemeinsamen Einsaugen einer Nudel kommt es - oops - zu diesem Kuss.

Küsse, die man nie vergisst Bis einer aufgibt... Auch in der echten Tierwelt wird zuweilen geknutscht. Aber nicht unbedingt aus Liebe. Der "Küssende Gurami" setzt das "Küssen" beim Kampf zwischen zwei Rivalen ein. Die beiden Kontrahenten drücken ihre Mäuler aufeinander und schieben sich so lange gegenseitig, bis einer aufgibt und das Weite sucht. In China werden diese Fische gerne am Valentinstag verschenkt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Autorin/Autor: Silke Wünsch



Nicht nur auf Chinesisch, auch auf Kiswahili, das in den Ländern Ostafrikas gesprochen wird, äußert man seine Liebe mit anatomischen Bezeichnungen: Sagen Sie zu jemanden nyongo mkalia ini und eine Umarmung ist Ihnen garantiert. Nyongo bedeutet Gallenblase und Ini - Leber. Mkalia kann man mit "sitzen" übersetzen. Also wenn jemand sagt: Du bist mein nyongo mkalia ini, bedeutet das wortwörtlich, Du bist meine Gallenblase, die auf der Leber sitzt.

Das liegt daran, dass sich die Gallenblase auf der Leber befindet, und wenn man zum Beispiel die Leber eines Tieres essen will, braucht man auch eine ganz besondere Fähigkeit, um die Gallenblase sauber entfernen zu können. Wenn das einem nicht gut gelingt, kann das ganze Essen bitter schmecken. Sie fragen sich, was das mit Liebe zu tun hat: Nun, wenn die Leber und die Gallenblase so unzertrennlich sind und sich schwer voneinander lösen, dann kann man das leicht auf das Leben zu Zweit übertragen. Und wenn jemand versucht, das Paar zu trennen und das nicht gelingt, dann schmeckt eben das ganze Leben nicht mehr. Was gibt es also schöneres als jemandem nyongo mkalia ini ins Ohr zu flüstern.

Etwas romantischer klingeln die Kosenamen mit einem anderen Organ, nämlich dem Auge: So sagt man auf Rumänisch etwa "der Schatz oder das Licht meiner Augen" und auf Türkisch "Rehauge" (Ceylan gözlüm) zu dem oder der Liebsten.

Liebe geht durch den Magen

Neben Blumen, ist auch Schokolade ein beliebtes Geschenk zum Valentinstag, denn Liebe geht sprichwörtlich durch den Magen. Mehr noch: Essen ist Liebe und Liebe ist Essen, zumindest wenn man nach Kosenamen in einigen Ländern geht: So hört man Verliebte auf Holländisch "Mein Lakritz" (dropje) und auf Dänisch "Zwetschge" (sveske) sagen. Da in den Niederlanden viel Lakritz produziert und gegessen wird, erscheint der Kosename logisch. Aber Zwetschgen in Dänemark? Klingt exotisch, vielleicht ist das auch die Intention des Kosenamens. Auf Englisch hört man die Menschen nicht selten "Kürbis" ("Pumpkin") oder "Sweetie" sagen.

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge? Mit Herz und Seele dabei sein Wer mit Herz und Seele dabei ist, hat sich einer Sache hundertprozentig verschrieben, sozusagen mit Haut und Haaren. Nicht zu verwechseln mit "ein Herz und eine Seele" sein - das bezieht sich auf zwei Menschen, die sich wirklich gut verstehen.

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge? Sich ein Herz fassen Wer sich ein Herz fasst, traut sich und nimmt allen Mut zusammen. Genauso könnte man sagen, jemand nimmt sein Herz in die Hand oder überwindet sich und gibt seinem Herzen einen Stoß – in jedem Fall ist das Herz beteiligt.

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge? Was liegt Dir auf dem Herzen? Wem umgangssprachlich etwas auf dem Herzen liegt, der trägt eine Sorge oder Bürde mit sich herum. Die Frage danach ist freundlich und zugewandt. Vielleicht schüttet man ja daraufhin sein Herz aus?

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge? Jemandem sein Herz ausschütten Wer etwas auf dem Herzen hat, kann eben auch jemandem das Herz ausschütten. Das Herz "auszuschütten" bedeutet, dass man seine Sorgen mit einem anderen Menschen teilt und ihm erzählt, was einen bedrückt.

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge? Das Herz auf der Zunge tragen In dieser deutschen Redewendung trägt das Herz auf der Zunge, wer offen über Gefühle spricht. Im englischsprachigen Pendant tragen Menschen das Herz an ganz anderer Stelle, nämlich auf dem Ärmel. Schon Shakespeare benutzte genau diese Redensart Anfang des 17. Jahrhunderts in seiner Tragödie "Othello".

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge? Du sprichst mir aus dem Herzen Wer genau empfindet wie ich, meine Meinung teilt, spricht mir aus dem Herzen. Das Herz gilt eben landläufig als Sitz der Gefühle. Bildhaft ist das schon eine innige Verbindung - mein Herz, dein Gedanke oder Gefühl.

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge? Das Herz ist mir in die Hose gerutscht Manche fassen sich mutig ein Herz oder geben ihrem Herzen einen Stoß, aber es gibt auch eine deutsche Herz-Redewendung, die das Gegenteil ausdrückt. Vor Schreck oder Angst kann das Herz sprichwörtlich in die Hose rutschen.

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge? Das Herz an jemanden verlieren Verknallt, verguckt, verliebt ist, wer sein Herz an jemanden verloren hat. Zu fatalistisch? Es passt auch die Redewendung "sein Herz verschenken". Oder, wie Verliebte auf Englisch am Valentinstag sagen: "Will you be my Valentine?" (Willst du mein Schatz sein?)

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge? Jemandem das Herz brechen Der Schatz kann auch schneller als man denkt zum Ex-Schatz werden, da werden sprichwörtlich Herzen gebrochen. Die Redensart "Es bricht mir das Herz" dagegen beschreibt nicht unbedingt Liebeskummer, sondern eine Situation, die sehr traurig macht.

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge? Man sieht nur mit dem Herzen gut Der kleine Prinz im gleichnamigen Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry hat es auf den Punkt gebracht: "Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." Das Herz als Sitz der Gefühle ist der moralische Kompass im Leben. Dazu passt die Redensart "das Herz am rechten Fleck haben" – wer so beschrieben wird, hat gute Absichten. Autorin/Autor: Louisa Schaefer



Kurioser wird es, wenn wir das Ohr auf frankophone Ländern richten. Eigentlich hat die französische Küche die Reputation einer gehobenen Cuisine - vollmundiger Rotwein, ein aromatischer Abbaye-de-Cîteaux-Käse aus dem Burgund und ein knuspriges Baguette. Wie kommt man dann auf "Mein Kohlkopf" (mon chou) für einen Kosenamen? Nun gut, indirekt meint man damit "Mein Süßer", aber es entsteht grad bei Nicht-Muttersprachlern diese Schere im Kopf, die einen nicht loslässt: Bist Du nun mein Kohlkopf oder mein Süßer, oder unterscheidet sich das je nach Tagesform und Intonation.

"Chuchu" als Kosename werden Sie vor allem in Brasilien hören. Das ist eine tropische hellgrüne birnenförmige Gemüsesorte aus der Familie der Kürbisgewächse, die auch unter dem Namen Chayote bekannt ist. Sie kann nicht über einen längeren Zeitraum gelagert werden und ist vielleicht deswegen eher unbekannt in Europa. In Lateinamerika hingegen wird sie regelmäßig verzehrt - und zwar komplett. Die Wurzel gilt als Spezialität, der Kern als Delikatesse, die Blätter sind ebenfalls essbar, sie wird für herzhafte wie auch süße Speisen verwendet, sie kann roh gegessen werden, gebraten, gegrillt, kandiert. Ein Allrounder, so wie die Liebe eben.

"Chuchu" ist nicht nur ein Kosename in Brasilien, sondern auch eine leckere Frucht

Italien mischt kulinarisch auch ganz vorne mit. "Ein Mann ohne Frau ist wie Spaghetti ohne Parmesan", so lautet ein gängiges italienisches Sprichwort. Etwas wunderlich erscheint der Kosename "Zwiebelchen". Sicherlich schmeckt jedes Gericht, das mit Zwiebeln angebraten ist, köstlich, aber das Schneiden des Gemüses ist nicht immer ein Vergnügen. Mit der Liebe ist es genauso - man muss manchmal durch ein Tal der Tränen gehen, damit es am Ende Freudentränen werden.

Apropos Kosenamen mit Essen: Auf Spanisch soll "Mein Dickerchen" ein Kosename sein. Dafür muss man als Paar sicherlich länger zusammen sein, um es gelassen hinnehmen zu können, denn ganz ehrlich, wie würden Sie reagieren, wenn Sie beim ersten Date "Dickerchen" genannt werden, egal ob es der Wahrheit entspricht oder wie lieb auch immer es gemeint sein mag.

Sind Tiere die besseren Menschen?

Im Deutschen und anderen Sprachen werden oft Tiere als Kosenamen verwendet - "Mein Hase" oder "Mein Bärchen" sind typisch hierzulande. Auf Russisch sagt man gerne "Meine Schwalbe" (моя ласточка) und auf Polnisch "Fröschlein" (Żabka).

Reiseziele für Verliebte Eine Nacht in Venedig Die Lagunenstadt in Italien ist als Schauplatz für Liebesgeschichten aller Spielarten begehrt. So auch in der Operette von Johann Strauss, wo es heißt "Komm in die Gondel, mein Liebchen, o steige nur ein". Wer sich dann unter der Seufzerbrücke während des Sonnenuntergangs küsst, soll sich ewig lieben, so die Legende.

Reiseziele für Verliebte Münzen werfen in Rom Es heißt, wer in den berühmtesten Brunnen der Ewigen Stadt nacheinander drei Münzen hinein wirft, wird seine/n Liebste/n heiraten. Kinogeschichte schrieb der Trevi-Brunnen in dem Fellini-Film "La Dolce Vita", als Schauspielerin Anita Ekberg in dem Brunnen ein Bad nimmt.

Reiseziele für Verliebte Ein Schloss in Frankfurt Die Skyline der Bankenmetropole im Blick und sich am Eisernen Steg ewige Liebe schwören - unzählige Paare kommen hierher, befestigen ein Vorhängeschloss mit ihren gravierten Initialen an der Fußgängerbrücke und werfen die Schlüssel in den Main. Zu viele solcher Liebesschlösser haben schon in Paris ein Brückengeländer zum Einsturz gebracht.

Reiseziele für Verliebte Ein Spaziergang an der Seine in Paris 37 Brücken verbinden das südliche Ufer (rive gauche) mit dem nördlichen Ufer (rive droite). Die Stadt der Liebe war auch für den Schriftsteller Kurt Tucholsky ein Sehnsuchtsort. Er schrieb einmal: "Da stehe ich auf der Brücke und bin wieder mitten in Paris, in unserer aller Heimat. Da fließt das Wasser, da liegst du, und ich werfe mein Herz in den Fluss und tauche in dich ein und liebe dich".

Reiseziele für Verliebte Ein heißes Bad in Reykjavik Wohltemperiertes Wasser bietet die "Blaue Lagune" nahe der isländischen Hauptstadt. Aus 1600 Metern Tiefe schießt 240 Grad heißes Thermalwasser, das angenehm abgekühlt in die weiträumige Badelandschaft geleitet wird. Umgeben von einer großartigen Naturkulisse und mineralhaltigem Dampf wird der Aufenthalt zum kuscheligen Wellness-Erlebnis.

Reiseziele für Verliebte Entschleunigen in Lissabon Sich Zeit nehmen für eine nostalgische Tour durch die portugiesische Hauptstadt. Wie vor über 100 Jahren verbinden drei Standseilbahnen wie die "Ascensor da Bica" die Unterstadt (Baixa) mit den an steilen Hängen gelegenen Vierteln der Oberstadt (Chiada und Bairro Alto).

Reiseziele für Verliebte Mutprobe in den Alpen In 2000 Metern Höhe Hand in Hand auf zwei über den Abgrund ragenden Stegen bis zum verglasten Ende laufen, dann gemeinsam das Panorama genießen. Die Aussichtsplattform "AlpspiX" garantiert Herzklopfen. Das Abenteuer beginnt oberhalb der Bergstation der Alpspitzbahn, die im Tal in Garmisch-Partenkirchen losfährt.

Reiseziele für Verliebte Über Lava laufen auf Fuerteventura An endlosen Stränden aus feinem schwarzen Sand können Liebende ganz für sich sein. Die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln sind vulkanischen Ursprungs. Zuerst erwuchs Fuerteventura aus dem Meer vor Afrika, vor rund 20 Millionen Jahren. Vulkanausbrüche hat es auf Fuerteventura schon sehr lange nicht mehr gegeben, aber unter den Füßen brodelt es immer noch heiß.

Reiseziele für Verliebte Mit zwei PS durch Wien Die Extra-Portion Romantik gönnen sich Paare in der österreichischen Hauptstadt. Mit dem Fiaker zum Schloss Schönbrunn oder in den Prater zum Riesenrad. In einer Gondel geht es einmal rund und dann abends zum Vier-Gänge-Menü.

Reiseziele für Verliebte Tango tanzen in Helsinki Die hohe Kunst der Partnerschaft zeigt sich auf dem Tanzparkett. Der finnische Tango hat einen Vorteil gegenüber dem Klassiker aus Argentinien. Er ist gemütlicher und einfacher zu lernen. Die Geschichte der zweitgrößten Tangonation der Welt ist gut einhundert Jahre alt. Schon seit 1913 nähern sich Generationen von Paaren im Rhythmus langsam, langsam, schnell, schnell, langsam. Autorin/Autor: Ille Simon



In Bulgarien unterscheidet man in der Auswahl seiner Tier-Kosenamen sehr penibel wie ernst man es mit der Liebe meint. Wenn die Liebe jung, frisch und glücklich ist, nennt man die Partnerin gerne mal liebevoll "Lämmchen" (агънце), im Laufe der Beziehung - und eher an deren Ende - verwandelt sich das Lämmchen schonmal in ein "Schaf" (овца). Und wenn es gar nicht mehr mit der Liebe klappt, dann haben die Bulgaren für den Valentinstag einen Plan B. Am 14. Februar wird nach orthodoxem Kalender der "Trifontag" zu Ehren der Winzer - mit viel Wein - gefeiert. So oder so, die Bulgarien feiern und trinken an diesem Tag viel - entweder aus Liebe oder aus Liebeskummer.

Und dann gibt es Sprachen, die machen Sie so klein und niedlich, bis nichts mehr von Ihnen übrig bleibt. Aber je kleiner Sie gemacht werden, desto mehr liebt Sie die Person. Die Polen sind wahre Meister der Verniedlichungen und Verkleinerungen. Je kleiner Sie sind, umso größer ist die Liebe! Garantiert.

Eine wissenschaftliche Analyse für die im Text erwähnten Kosenamen sucht man vergebens: "Fest steht, dass wirklich sehr fragwürdige Wörter die Funktion von Kosenamen übernehmen können, und dass diese intime Namenwelt unbedingt noch besser untersucht werden muss, auch bezüglich gleichbleibender oder sich verändernden zwischenmenschlicher Beziehung, Überordnung, Unterordnung, Miteinander auf Augenhöhe usw.", sagt Dietlind Kremer, Leiterin der Namenberatungsstelle an der Universität Leipzig.

Und nun, wie auch immer Sie Ihre Liebste oder Ihren Liebsten nennen, denken Sie an die Worte von Hermann Hesse: "Wer lieben kann, ist glücklich".

Dieser Artikel entstand mithilfe zahlreicher DW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die aus allen Ecken der Welt kommen und was von Liebe verstehen.