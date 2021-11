Der 14. Februar gilt als Tag der Liebenden. In Deutschland wird er zum Anlass genommen, seinem Partner oder jemandem, der es werden soll, Blumen oder Süßigkeiten zu schenken.

In England wird der Valentinstag schon seit dem 15. Jahrhundert gefeiert. Auswanderer brachten den Brauch mit in die USA. Von dort kam er nach dem Zweiten Weltkrieg mit den amerikanischen Soldaten in den westlichen Teil Deutschlands. Populär gemacht hat ihn hierzulande aber die Werbung der Blumenhändler und Süßwarenhersteller.