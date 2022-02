Valentinstag: Deutsche Redewendungen aus vollem Herzen

Das Herz in der Hose oder auf der Zunge?

Das Herz an jemanden verlieren

Verknallt, verguckt, verliebt ist, wer sein Herz an jemanden verloren hat. Zu fatalistisch? Es passt auch die Redewendung "sein Herz verschenken". Oder, wie Verliebte auf Englisch am Valentinstag sagen: "Will you be my Valentine?" (Willst du mein Schatz sein?)