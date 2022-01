Redewendungen zur Corona-Zeit

Deutsche Redewendungen zur Zeit

"Der frühe Vogel fängt den Wurm"

Nicht für jeden Menschen ist das ein Ausdruck fröhlicher Tatkraft. Die "Nachteulen" unter uns verschreckt das eher. Es gibt im Deutschen noch andere gute Ausdrücke über die Vorteile, etwas sofort zu tun und wenn möglich auch gleich am frühen Morgen: "Je früher desto besser". Oder auch sehr beliebt: "Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen." Also: "Ran an den Speck!"