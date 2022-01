USA schicken Truppen nach Osteuropa

Die USA werden nach den Worten von Präsident Joe Biden wegen des Ukraine-Konflikts bald zusätzliche Truppen in osteuropäische NATO-Staaten verlegen. Es gehe dabei um "nicht zu viele" Soldaten, schränkte Biden in Washington ein. Genauere Angaben machte er nicht. Auf Anordnung des Präsidenten waren am Montag 8500 Soldaten in den USA in erhöhte Bereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf schnell verlegt werden zu können. In Europa sind regulär auch außerhalb von Krisenzeiten Zehntausende amerikanische Soldaten stationiert, darunter rund 35.000 in Deutschland.

US-Präsident Joe Biden hält sich noch mit Informationen zur Truppenentsendung zurück

Vor dem Hintergrund der Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze hatte die NATO Anfang der Woche angekündigt, ihre Präsenz in Osteuropa zu verstärken. Mehrere Mitgliedsstaaten des westlichen Militärbündnisses wollen etwa zusätzliche Schiffe in die Ostsee sowie Kampfflugzeuge in Länder wie Litauen, Rumänien und Bulgarien entsenden.

Vier dänische Kampfjets erreichen Litauen

In Litauen trafen bereits vier F-16-Kampfjets der dänischen Luftwaffe zur Verstärkung der NATO-Luftraumüberwachung über den baltischen Staaten ein. Zusammen mit vier polnischen Maschinen sollen sie vom Militärflughafen in Siauliai aus den Himmel über den EU- und NATO-Mitgliedsstaaten Estland, Lettland und Litauen kontrollieren. "Wir sind heute Zeugen eines großartigen Beispiels für die Einheit und Solidarität der Alliierten", begrüßte der litauische Staatspräsident Gitanas Nauseda in Siauliai die dänischen Piloten.

Die drei an Russland grenzenden baltischen Länder haben keine eigenen Kampfflugzeuge. Deshalb sichern die Verbündeten im Zuge des "NATO Air Policing Baltikum" im regelmäßigen Wechsel schon seit 2004 den baltischen Luftraum.

Dänemark wird außerdem eine Fregatte in die Ostsee schicken. Zuvor hatten bereits die USA Kampfjets in die Region verlegt. Nach Angaben der estnischen Armee landeten am Mittwoch sechs Kampfflugzeuge vom Typ F-15C Eagle zu Übungszwecken auf dem Militärstützpunkten Ämari. Hauptziel des Geschwaders sei es, die belgische Luftwaffe bei der Patrouille des baltischen Luftraums zu unterstützen.

Deutschland schickt drei Eurofighter nach Rumänien

Die deutsche Luftwaffe wird sich im Februar und März von Rumänien aus mit drei Eurofightern an der Sicherung des NATO-Luftraums beteiligen. Ziel sei es, bei einem Alarm für gemeinsame Schutzflüge deutscher und italienischer Eurofighter bereit zu sein, teilte die Luftwaffe mit. Das deutsche Team soll dabei weitestgehend in das italienische Kontingent vor Ort integriert werden.

Am Freitag telefonierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Joe Biden

Angesichts des massiven russischen Truppenaufmarsches in der Nähe der Ukraine wird im Westen befürchtet, dass der Kreml nach der Annexion der Krim 2014 einen Einmarsch in das Nachbarland plant. Moskau weist dies immer wieder zurück. Nicht ausgeschlossen wird auch, dass die NATO durch das russische Vorgehen zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien bewegt werden soll.

