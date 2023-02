USA haben "unbekanntes Flugobjekt" abgeschossen

Die US-Luftwaffe hat nach Angaben der Regierung in Washington ein Flugobjekt in der Nähe von Alaska abgeschossen. Den Befehl dazu habe Präsident Joe Biden gegeben, teilte sein Büro mit. Das Verteidigungsministerium habe das Objekt zuvor in großer Höhe über Alaska verfolgt. Unklar sei, wem es gehöre. Es sei deutlich kleiner gewesen als der jüngst von den USA abgeschossene chinesische Ballon. Das in einer Höhe von 40.000 Fuß (rund 12.200 Meter) fliegende Objekt habe eine Gefahr für die zivile Luftfahrt dargestellt, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby.

Der Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons vor der US-Küste hatte die Spannungen zwischen beiden Staaten verstärkt. Die US-Regierung wirft China vor, Militäreinrichtungen systemathisch ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen nach dem Abschuss vergangene Woche von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei, und von einer "Überreaktion" der USA.

