Der Präsident ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Krieg muss jedoch durch den Kongress erklärt werden. Zwar kann der Präsident auch ohne Zustimmung des Kongresses Truppen in Konfliktgebiete entsenden, doch die Regelungen hierzu sind vage. So griff der Kongress zum Beispiel im Vietnamkrieg per Gesetz ein. Der Präsident behält einige Befugnisse also nur so lange, bis der Kongress interveniert.