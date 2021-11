US-Präsidentschaftswahl 2020

Am 3. November fand in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Amtsinhaber Donald Trump trat wieder an. Doch Herausforderer Joe Biden von den Demokraten gelang es, die meisten Stimmen zu holen.

Die US-Präsidentschafswahl fand unter außergewöhnlichen Rahmenbedingungen in einem zutiefst gespaltenen Land statt. Ausgelöst durch die Corona-Pandemie erleben die USA derzeit die schlimmste Wirtschafts- und Gesundheitskrise der Nachkriegsgeschichte. Rekordarbeitslosigkeit, Rezession und die durch den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Georg Floyd neu entbrannte Debatte um Rassismus und Polizeigewalt prägten den Wahlkampf.