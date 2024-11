Über 20 Jahre war der bisherige Abgeordnete in Florida Soldat, nahm auch an Kampfeinsätzen in Afghanistan teil. Mike Waltz gilt als "Falke" mit harten außenpolitischen Positionen. Mit China befänden die USA sich in einem "neuen Kalten Krieg"; Waltz ist zwar im Grundsatz für Ukraine-Hilfen, fordert aber ein strategisches Umdenken: Europa müsse sich daran deutlich stärker beteiligen als bisher.