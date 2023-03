US-Präsident Joe Biden genehmigt umstrittenes Öl-Projekt in Alaska

Ölbohrstopp im Paradies

Gras statt Öl

Unzählige Karibus grasen in der Tiefebene vor den Bergen der Brooks Range. Die größte Herde der hier beheimateten so genannten Porcupine-Karibus umfasst rund 160.000 Tiere. Doch unter dem Grasboden werden bis zu 16 Milliarden Barrel Öl vermutet. Um die Ausbeutung dieser Ölvorräte wurde schon in den 1970er Jahren, vor allem aber seit der Jahrtausendwende, immer wieder gestritten.