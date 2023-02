Musik

US-Komponist Burt Bacharach gestorben

Er schuf Welthits wie "Raindrops Keep Fallin' On My Head", "I Say a Little Prayer" und "Walk On By". Im Alter von 94 Jahren ist der legendäre amerikanische Songwriter Burt Bacharach gestorben.

Burt Bacharach bei einem Auftritt in Sydney im Jahr 2007