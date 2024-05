US-Bestsellerautor Paul Auster ist tot

Paul Auster machte es den Leserinnen und Lesern nicht immer leicht, wenn er mit seinen literarischen Verwirrspielen die großen Fragen des Lebens aufgriff. Seine Geschichten rollte er in Schachtelsätzen in bester Thomas-Mann Manier aus. Dennoch entwickelten seine Bücher einen starken Sog. Als postmodernen Autor hat man Paul Auster oft bezeichnet, als "Kafka von Brooklyn": eine Charakterisierung, die der Schriftsteller selbst ablehnte.

Holpriger Anfang als Schriftsteller

Geboren wurde Paul Auster am 3. Februar 1947 in Newark/New Jersey als Nachfahre jüdischer Einwanderer aus Europa. Bücher faszinierten ihn schon früh, als Kind schrieb er bereits erste Gedichte. Auster studierte Anglistik und vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University in New York City, fuhr nach seinem Abschluss sechs Monate lang als Matrose zur See, begab sich in Irland auf die Fährte von James Joyce und siedelte sich 1971 in Frankreich an. In Paris hielt er sich mehrere Jahre lang auf - und lernte dabei den irischen Autor Samuel Beckett kennen, der ihn maßgeblich inspirierte.

Paul Auster war mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt verheiratet - beide engagierten sich auch politisch Bild: Eva Tedesj/TT//DN/picture alliance

Austers Schriftstellerkarriere begann allerdings ziemlich holprig. Nachdem er in die USA zurückgekehrt war, schrieb er einige Theaterstücke und gab dann zunächst mehrere Gedichtbände heraus, die allerdings nicht von Erfolg gekrönt waren. Allenfalls einen Achtungserfolg erzielte er 1982 mit dem Prosaband "Die Erfindung der Einsamkeit".

Mit der "New York Trilogie" an die Spitze der Bestsellerlisten

Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, nahm Auster Lehraufträge an der Columbia University und später an der Princeton University in New Jersey an und arbeitete als Übersetzer und Herausgeber französischer Autoren (u. a. Jean-Paul Sartre). Das Manuskript seines Romans "Die Stadt aus Glas" schickte er an 17 Verleger, doch es hagelte Absagen. Schließlich brachte ein Kleinverlag aus Kalifornien das Buch heraus, das auf den Bestsellerlisten landete - ebenso wie die Nachfolgebände "Schlagschatten" (1986) und "Hinter verschlossenen Türen" (1987).

Alle drei Romane dieser "New York Trilogie" beginnen wie klassische Krimis, entwickeln jedoch Plots mit existenziellen Fragen, die den Leser systematisch aufs Glatteis führen. Spätestens danach wurde Paul Auster als Schwergewicht der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur eingestuft. Unermüdlich schrieb er weiter. "Im Land der letzten Dinge" (1987) ist ein dystopischer Briefroman, der die Welt aus Sicht einer Obdachlosen beschreibt. "Mond über Manhattan" (1989) greift das Thema der Identitätssuche auf; es folgten zahlreiche weitere Werke , darunter "Leviathan" (1992), "Das Buch der Illusionen" (2002), "Nacht des Orakels" (2003), "Mann im Dunkel" (2008), "Sunset Park" (2010) oder "4321" (2017).

Schreiben als Obsession

Viele seiner Bücher spielen in New York, Bezüge zum Vietnam- oder Irakkrieg finden sich darin genauso wie zur Immobilienkrise 2007, die viele US-Amerikaner in den finanziellen Ruin trieb. Seine Romanfiguren kommen vom Weg ab und irren ziellos durchs Leben. Nicht selten philosophierte Auster in seinen Texten über das Dasein als Schriftsteller. Geschichten zu Papier zu bringen, war seine Obsession: "Schreiben ist für mich kein Akt des freien Willens, es ist eine Frage des Überlebens", bekannte er einmal in der Wochenzeitung "Die Zeit". Er habe ständig den Druck verspürt, weiter zu schreiben, weiter zu arbeiten, gab er zu.

Paul Auster erhält 2006 den Prinz-von-Asturien-Preis -aus der Hand von Prinz Felipe von Spanien und Asturien Bild: BERNAT ARMANGUE/AP/picture alliance

Austers umfangreiches Werk umfasst Romane, Essays, autobiografische Skizzen, Übersetzungen, Gedichte und auch ein Sachbuch, das er 2022 veröffentlichte. „In Flammen" ist die Biografie des jung verstorbenen amerikanischen Schriftstellers Stephen Crane. Austers Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet. 2006 wurde er mit dem Prinz-von-Asturien-Preis geehrt, eine Art spanischer Nobelpreis. In Europa ist sein Werk noch populärer als in seinem Heimatland. Auch für den Literatur-Nobelpreis wurde er gehandelt.

Daneben machte sich Auster aber auch als Drehbuchautor einen Namen: Der von Wayne Wang inszenierten Kinofilm "Smoke" erhielt 1995 auf der Berlinale den Silbernen Bären. Mit dem von ihm selbst inszenierten Werk "Das Innenleben des Martin Frost" (2007) realisierte er einen in "Das Buch der Illusionen" beschriebenen, fiktiven Film über einen ausgebrannten Erfolgsautor.

Politisches Engagement aus Sorge um die Demokratie

Nach Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten im Jahr 2016 engagierte sich Auster verstärkt politisch. Er und seine Frau Siri Hustvedt, ebenfalls eine bekannte Autorin, traten der Vereinigung "Writers against Trump" (Schriftsteller gegen Trump) bei. Nach Joe Bidens Wahl zum Präsidenten 2020 benannte sie sich in "Writers for Democratic Action" um. Das US-amerikanische Wahlrecht trieb sie um - die Tatsache, dass jemand auch mit weniger Stimmen als der Gegenkandidat Präsident werden konnte. Das und die Spaltung des Landes empfand er seinerzeit als das größte Problem der US-Demokratie.

Im März 2023 machte Siri Hustvedt auf Instagram seine Krebserkrankung öffentlich. Nach seiner Krebsdiagnose unterzog Auster sich einer Reihe von

Behandlungen, wie er vergangenes Jahr zur Veröffentlichung seines letzten Buches "Baumgartner" dem "Guardian". "Ich habe das Gefühl, dass mein Gesundheitszustand so prekär ist, dass dies das Letzte sein könnte, was ich jemals schreibe." Doch wenn dies das Ende sei, dann habe es sich gelohnt - er gehe umgeben von "menschlicher Freundlichkeit" in seinem Freundeskreis.

Dies ist die aktualisierte Fassung eines Artikels vom 03.02.2022.