US-Behörden für Corona-Impfung bei Kleinkindern

Nach einem Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA haben sich auch Experten der Gesundheitsbehörde CDC dafür ausgesprochen, Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren gegen das Coronavirus zu impfen. Sowohl das Vakzin des deutschen Herstellers BioNTech und seines US-Partners Pfizer als auch das Präparat des amerikanischen Unternehmens Moderna könnten für etwa 18 Millionen Kleinkinder eingesetzt werden, hieß es. Die Impfungen schützten kleine Kinder vor Krankenhausaufenthalten, Todesfällen und möglichen Langzeitkomplikationen, die noch nicht eindeutig geklärt seien, begründete das Beratungsgremium der CDC seine Empfehlung. Sie muss noch von CDC-Direktorin Rochelle Walensky unterzeichnet werden.

US-Präsident Joe Biden nannte die Entscheidung einen "riesigen Schritt nach vorn im Kampf unseres Landes gegen das Virus". Für die Eltern in den USA sei dies ein Tag der Erleichterung. In der kommenden Woche könnten sie damit beginnen, Impftermine in Kinderarztpraxen, Kinderkrankenhäusern und Apotheken zu vereinbaren, so Biden weiter.

US-Präsident Joe Biden ist mit der Empfehlung der Gesundheitsbehörden sehr zufrieden

Ende Oktober war bereits der BioNTech-Impfstoff für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen worden. Nach Angaben der US-Behörden sind bislang aber nur etwa 29 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe vollständig geimpft. Der Moderna-Impfstoff war bislang in den USA für Menschen ab 18 Jahren zugelassen.

US-Behörden drängen auf Impfungen

Im Hinblick auf eine neue mögliche Corona-Welle drängen die US-Behörden vor dem neuen Schuljahr auf Impfungen für Kinder. Eine COVID-19-Erkrankung verläuft in dieser Altersklasse normalerweise eher mild. Dennoch ist sie der CDC zufolge seit März 2020 die fünfthäufigste Todesursache bei Kindern im Alter zwischen einem und vier Jahren und die vierthäufigste bei Kindern unter einem Jahr.

In der EU ist derzeit noch kein Corona-Impfstoff für Kleinkinder zugelassen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam prüft zurzeit, ob das Präparat des Herstellers Moderna auch für Kinder unter sechs Jahren zugelassen werden kann. Für das Vakzin der Hersteller BioNTech und Pfizer hat eine solche Prüfung noch nicht begonnen.

