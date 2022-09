Urlaub vom Krieg: Ukrainer entdecken Kiew

Es ist wie früher. In den Straßen von Kiew staut sich der Verkehr. Man könnte glatt vergessen, das Krieg herrscht. Wären da nicht die Sirenen, die vor Luftangriffen warnen, die Sandsäcke und Barrikaden in der Nähe von öffentlichen Gebäuden. In Kiew geht das Leben trotz des Kriegs weiter, die Menschen suchen Erholung in den Parks, flanieren über Boulevards, treffen sich in Cafés.

Besucher erleben wohltuende Normalität in den Straßen von Kiew

"Am 4. April bin ich von Kiew nach Polen gereist. Wir passierten zahllose Checkpoints, mussten an jedem Stopp unsere Ausweise vorzeigen. Nur ganz wenige Geschäfte hatten geöffnet. Ein offenes Café zu finden war nahezu unmöglich", erzählt Ksenia Fedorova der DW.

Kiew: Szenen der Zerstörung Wohnhäuser im Kreuzfeuer Eine ältere Frau steht am Freitag, den 25. Februar inmitten eines schwer beschädigten Gebäudes in der Hauptstadt Kiew, nachdem eine russische Rakete in das Wohngebiet eingeschlagen ist.

Kiew: Szenen der Zerstörung Geschäftsviertel in Schutt und Asche In diesem Geschäftsviertel in der Hauptstadt Kiew liegt am Samstagmorgen, den 26. Februar, nach russischem Beschuss, alles in Trümmern.

Kiew: Szenen der Zerstörung Wie eine Wunde Eine russische Rakete beschädigt ukrainischen Angaben zufolge am Morgen des 26. Februar gegen 8 Uhr ein Wohnhaus im Südwesten der Stadt. Mehrere Menschen werden verletzt. Viele Bewohner hatten die Nacht aber in einem Schutzraum der nahegelegenen Schule verbracht.

Kiew: Szenen der Zerstörung Rauchwolken über der Skyline von Kiew Nachdem am Sonntag, den 27. Februar viele Außenbezirke der Stadt unter Beschuss geraten sind, hängen Rauchschwaden über der 3-Millionen-Metropole.

Kiew: Szenen der Zerstörung Übrig bleibt nur das Gestänge Ein ukrainischer Soldat inspiziert in Kiew einen ausgebrannten Lastwagen. Ob er zum ukrainischen Militär gehörte ist unbekannt. Fakt ist aber: Nicht nur militärische Ziele werden derzeit in der Ukraine zerstört.

Kiew: Szenen der Zerstörung Öldepot in Brand Am frühen Morgen des 27. Februar geht ein Öldepot in Wassulkiw vor den Toren Kiews in Flammen auf. Ukrainischen Berichten zufolge wurde es von einer russischen Rakete getroffen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Kriegsparteien derzeit nicht.

Kiew: Szenen der Zerstörung Furcht vor Granaten Zwei ukrainische Soldaten suchen nach einem Feuergefecht mit Russland am Morgen des 26. Februar nach nicht explodierten Granaten. Das ukrainische Militär hatte zuvor einen russischen Angriff auf die Hauptstadt abgewehrt, hieß es von ukrainischer Seite.

Kiew: Szenen der Zerstörung Vom Himmel gefallen Das Wrack eines Flugzeugs am 25. Februar in Kiew. Um was für ein Flugzeug es sich handelt, und warum es abgestürzt ist, ist unklar. Autorin/Autor: Benjamin Restle



Fedorova kehrte nach Kiew zurück. Vor dem Krieg arbeitete sie zehn Jahre lang fürs Fernsehen, jetzt verdient sie ihr Geld als Profi-Sprecherin. Das Leben in der Stadt empfindet sie als fast so normal wie in Vorkriegs-Zeiten: Shopping Center, Restaurants und Kinos haben geöffnet. Die Straßen sind belebt.

Wenn eine Sirene auf dem Chreschtschatyk ertönt - Kiews Prachtboulevard mit Bars, Restaurants und Geschäften - bleiben die meisten Leute erstaunlich gelassen. Sie gehen einfach weiter oder laufen zu den Schutzbunkern und warten dort auf Entwarnung.

Inlandtouristen sind zurück

Die Ukrainer haben sich mit ihrem Alltag arrangiert. Während ausländische Touristen seit Kriegsbeginn das Land meiden - wegen der Flugrestriktionen auch gar nicht anreisen könnten - machen die Ukrainer verstärkt Urlaub im eigenen Land. Urlaub in diesen Zeiten ist nichts anderes als Sehnsucht nach Normalität. Soweit es ihnen möglich ist, buchen Ukrainer kurze Ausflüge oder Städtetouren.

Fehlt auf keinem Stadtrundgang: Die barocke Andreas-Kirche gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Kiew

In Kiew sind organisierte Stadtführungen derzeit stark nachgefragt. Denn die Gäste bevorzugen sichere Routen, die mit Bunkern ausgestattet sind - für alle Fälle. "Die Buchungen von Stadtführungen haben fast wieder Vorkriegsniveau erreicht", stellt Tourguide Olena Oros fest. "Ich habe oft Gruppen mit bis zu 20 Leuten. Und bei Thementouren sind es häufig noch viel mehr." Die Menschen fühlen sich wieder sicherer und nehmen solche Angebote gerne an. "Auch Menschen, die aus anderen Orten in der Ukraine geflüchtet sind, kommen nach Kiew. Neulich waren drei Gäste aus Charkiw dabei." Sie habe sogar eine Anfrage bekommen, die Tour auf Englisch anzubieten, erzählt Oros, für freiwillige Helfer aus den Niederlanden, die in Kiew stationiert sind.

Tourismus in der Ukraine zeigt sich auch von einer altruistischen Seite. Viele Reiseagenturen und Guides, die ihre Arbeit fortsetzen, spenden einen Teil ihrer Einkünfte an Hilfsorganisationen. Andere gewähren Rabatte für Armeeangehörige und ihre Familien.

Kiews Kultur erwacht zu neuem Leben

Das Leben in Kiew suggeriert Normalität, man kann den Krieg für ein paar Tage ausblenden. Der Kulturbetrieb, er läuft wieder. Ein Abend im Lessja-Ukrjinka Nationaltheater oder in der Oper, das ist hier möglich. Auch ein Besuch in einem der vielen Museen bietet sich an, beispielsweise im Nationalen Historischen Museum der Ukraine. Seit April hat es wieder geöffnet.

Ausstellung zum Ukraine Krieg im Nationalen Historischen Museum der Ukraine in Kiew

"Als der Krieg begann, wurden unsere wertvollsten Ausstellungsstücke verpackt und an einen sicheren Ort gebracht", so Nataliya Lihitskaya, die am Museum forscht. "In der Zwischenzeit haben wir eine temporäre Ausstellung zusammengestellt und sie dem Kampf um Kiew gewidmet und unseren Helden. Allerdings können wir nur 20 Leute gleichzeitig einlassen. Damit alle im Schutzbunker Platz finden, falls es einen Luftalarm gibt."

Am Abend und an Wochenenden finden in den Parks von Kiew Open-Air Konzerte statt, Straßenmusiker führen Jazz, Pop und traditionelle ukrainische Musik auf. Es gibt sogar Untergrund-Konzerte in der Metro Station Maidan Nezalezhnosti.

Der Maidan: Die Metro unter Kiews zentralem Platz wird zur Konzertbühne

Wann kommen ausländische Touristen zurück?

Ausländische Touristen wird man in Kiew noch lange nicht sehen. "Die Situation ist einfach zu unsicher, es gibt Einschränkungen im Flugverkehr und vor allem ist da die Gefahr. Wir können nicht für die Sicherheit unserer ausländischen Gäste garantieren", erklärt Maria Yuhnovets von Sputnik Kiew DMC. Die meisten ausländischen Besucher in der Stadt sind Journalisten, Politiker oder Mitarbeiter von Hilfsorganisationen.

Erst wenn der Krieg beendet ist, das Kriegsrecht aufgehoben wurde und der Luftraum über der Ukraine wieder frei ist, kann die Zukunft für den Tourismus in der Ukraine beginnen.

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen adaptiert.