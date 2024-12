Unsere meistgelesenen Wissenschaftsartikel im Jahr 2024

Was haben ADHS, Sexualität, Kokain, Nova-Explosionen, Spinnen und Seismologie gemeinsam? Das sind alles Themen, über die wir geschrieben haben und die Ihr im Jahr 2024 am liebsten gelesen habt.

Wie in jedem anderen Jahr gab es auch 2024 viele gute und schlechte Nachrichten. Neben all den Kriegen, Krisen und Katastrophen haben wir in der DW-Wissenschaftsredaktion aber auch über spannende Entwicklungen in den Bereichen Gesundheit und Medizin, Psychologie oder Archäologie berichtet.

Hier sind unsere neun meistgelesenen Artikel, beginnend mit unserem Spitzenreiter:

1. Evolution: Hatte ADHS Vorteile für unsere Vorfahren?

ADHS wird gemeinhin als Störung bezeichnet. Dabei könnte das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom unseren Vorfahren geholfen haben, Nahrung zu finden und zu überleben.

DW-Reporterin Hannah Fuchs berichtete über eine Studie, bei der die Teilnehmenden Beeren pflücken sollten. Die Probanden mit den meisten ADHS-Symptomen sammelten die meisten Beeren. Der Artikel verrät, wie dies den frühen Jägern und Sammlern geholfen hat und was wir heute über ADHS wissen.

2. Wie man die Nova-Explosion mit bloßem Auge sehen kann

Die Nova-Explosion von T Coronae Borealis im September - 3000 Lichtjahre von der Erde entfernt - versprach, ein einmaliges astronomisches Ereignis zu werden. Bei einer Nova-Explosion explodiert ein Stern auf dramatische Weise, wenn er mit einem anderen, nahe gelegenen Stern zusammenstößt. Wenn Du das Ereignis verpasst hast, lies den Artikel von Fred Schwaller, um mehr darüber zu erfahren. Und wenn Du wenig Zeit hast, schau Dir an, wie unsere Physikerin Sushmitha Ramakrishnan das Phänomen "Blaze Star" auf TikTok erklärt.

3. Das ewig missverstandene Jungfernhäutchen

Ist ein intaktes Jungfernhäutchen bei Frauen ein Zeichen für Jungfräulichkeit? Nein. Es ist ein Mythos, der jungen Frauen auf der ganzen Welt das Leben schwer gemacht hat.

Lea Albrecht, die Entwicklerin unserer Video-Reihe "Sex and the Body", erklärt, warum es unmöglich ist, durch eine Untersuchung des Jungfernhäutchens festzustellen, ob eine Frau noch Jungfrau ist.

Das ewig missverstandene Jungfernhäutchen To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

4. Unfaire Plattentektonik: Indien verschwindet unter China

Die indische Platte schiebt sich seit 50 Millionen Jahren gegen die eurasische Platte, auf der China liegt. Ein normaler Vorgang und nichts Neues.

Der Grund dafür ist die Plattentektonik, wie unsere Teamleiterin Julia Vergin im November schrieb. In diesem Fall bedeutet das: Indien verliert Land - ausgerechnet an den Erzrivalen China. Die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Erde Länder streiten sich ohnehin seit Jahrzehnten um den genauen Verlauf der gemeinsamen Landesgrenze.

Die Plattentektonik sorgt zudem dafür, dass sich Indien und China in einer "Auseinandersetzung" befinden, die keiner der beiden Staaten kontrollieren kann.

5. Kakerlake: Wie die Deutsche Schabe den Globus eroberte

Ob den Buchdruck, das Telefon, das Auto oder Röntgenaufnahmen - auf viele Innovationen aus Deutschland sind wir stolz. Aber auf die Deutsche Schabe?

Deutsche Schabe: auf dem Siegeszug um die Welt Bild: H. Bellmann/F. Hecke/blickwinkel/picture alliance

Alexander Freund schrieb im Mai, dass Forschende aus Singapur deren Ursprung und Siegeszug rekonstruiert haben. Anhand der DNA von Schaben aus 17 Ländern auf fünf Kontinenten stellten sie fest: Die Deutsche Schabe ist die verbreitetste Kakerlake weltweit.

6. Wie entwickeln sich die Augen von Spinnen?

Unsere wöchentliche Wissenschaftssendung "Tomorrow Today" beantwortet regelmäßig Fragen von Zuschauern. Diese Antwort war besonders beliebt: Wie haben sich die Augen von Spinnen entwickelt? Wie Cornelia Borrmann in diesem Video erklärt, wird die Entwicklung der Spinnenaugen von denselben Genen gesteuert wie bei anderen Tieren.

Wie entwickeln sich die Augen von Spinnen? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

7. Mpox: Die wichtigsten Fakten über das Virus

Im August rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen globalen Gesundheitsnotstand aus: Eine neue Variante des Mpox-Virus war in Zentralafrika aufgetaucht und verbreitete sich rasend schnell in der Demokratischen Republik Kongo und den angrenzenden Ländern. Vicky Hristova erklärt, was Mpox ist, wie sich das sogenannte Affenpockenvirus ausbreitet und wie eine Ansteckung verhindert werden kann. Einen Impfstoff gegen Mpox gibt es zwar. Dieser ist allerdings häufig dort nicht verfügbar, wo er am dringendsten gebraucht wird.

8. Impfung gegen Kokainsucht - funktioniert das?

Einmal der Drogensucht verfallen, ist es schwer, die Finger von dem Stoff zu lassen. Vor allem, wenn es sich um eine stark süchtig machende Droge wie Kokain handelt. Entzug und Therapie sind dann die Mittel der Wahl. Aber eine Impfung? Aline Spantig erklärt, warum Kokain so süchtig macht und wie eine in Brasilien entwickelte Impfung gegen die Kokainsucht helfen könnte. Denn Antikörper bremsen den Rausch und sollen vor Abhängigkeit schützen.

9. Legasthenie: Dresdner Forschende finden Ursache im Gehirn

Legasthenie sagt wenig über den Intellekt oder die Kreativität eines Menschen aus - viele berühmte Intellektuelle und Kreative hatten Legasthenie: Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Agatha Christie, Whoopi Goldberg - die Liste ist lang. Lange war die Ursache unklar. Alexander Freund schrieb 2024, dass neue Forschungsergebnisse zum ersten Mal zeigen, wie Legasthenie mit dem visuellen Thalamus zusammenhängt. Diese Hirnregion ist unter anderem für Emotionen, Gedächtnis und Sprache wichtig. Diese Erkenntnisse könnten den Weg für ganz neue Therapieansätze bereiten.

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert.