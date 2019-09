'Unser Wasser ist unser Gold'- Armenier blockieren umstrittenes Minenprojekt

Goldgewinnung im Kongo: Vom Erz zum reinen Barren

Der erste Verkauf

Das gräuliche Gold-Quecksilber-Gemisch wird in kleinen Mengen direkt in der Weiterverarbeitungsanlage an Händler verkauft. Sie beurteilen den Wert der Ware - der in der Regel zwischen 2 und 9 Euro liegt - nach Augenschein. Bergarbeiter und Händler nennen diese Verkäufe "die Lotterie".