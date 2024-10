UNICEF: 370 Millionen Mädchen Opfer sexualisierter Gewalt

Mehr als 370 Millionen Mädchen und junge Frauen weltweit sind vor ihrem 18. Lebensjahr Opfer einer Vergewaltigung oder einer anderen Form sexualisierter Gewalt geworden. Dies geht aus einem vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF veröffentlichten Bericht hervor. Würden auch "berührungslose Formen" wie Online- oder verbale Gewalt mit einbezogen, steige die Zahl der Betroffenen auf 650 Millionen.

Auch Jungen und junge Männer sind laut UNICEF von sexualisierter Gewalt betroffen. Schätzungsweise 240 bis 310 Millionen von ihnen - etwa jeder elfte - hätten in ihrer Kindheit Vergewaltigung oder sexuelle Übergriffe erlitten.

"Missbrauch verursacht anhaltende Traumata"

UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell sprach von einem "Schandfleck auf unserem moralischen Gewissen". Sexualisierte Gewalt gegen Kinder verursache "tiefe und anhaltende Traumata, oft durch jemanden, den das Kind kennt und dem es vertraut, an Orten, an denen es sich sicher fühlen sollte". Die Folgen - so Russell weiter - seien unter anderem psychische Probleme wie Angstzustände, Drogenmissbrauch sowie eine erhöhte Anfälligkeit für sexuell übertragbare Krankheiten.

UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell (Archivbild) Bild: Eduardo Munoz Alvarez/AP/picture alliance

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist laut UNICEF weit verbreitet über alle geografischen, kulturellen und wirtschaftlichen Grenzen hinweg.

Viele Betroffene leben auf dem afrikanischen Kontinent

Die meisten Betroffenen, 79 Millionen Mädchen und Frauen, leben nach Angaben des Kinderhilfswerks in Afrika, südlich der Sahara. Ähnlich hoch lägen die Zahlen in Ost- und Südostasien beziehungsweise Zentral- und Südasien mit etwa 75 beziehungsweise 73 Millionen Betroffenen. In Europa und Nordamerika waren laut dem UN-Hilfswerk 68 Millionen minderjährige Frauen und Mädchen zum Zeitpunkt der Erhebungen einem sexualisierten Übergriff ausgesetzt.

UNICEF bezog die entsprechenden Daten eigenen Angaben zufolge aus nationalen repräsentativen Erhebungen. Diese bezogen sich auf die Jahre zwischen 2010 und 2022 und deckten 81 Prozent der weiblichen Weltbevölkerung ab. Laut UNICEF handelt es sich um die erste weltweite Schätzung zu sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen. Die Zahlen seien aufgrund fehlender Statistiken aber noch nicht vollständig.

Das Kinderhilfswerk veröffentlichte den Bericht anlässlich des Weltmädchentages am kommenden Freitag.

