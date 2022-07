UN-Hilfe für Syrien wird wohl bis Januar verlängert

Die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates haben sich nach Diplomaten-Berichten darauf geeinigt, das Mandat für die internationalen Hilfslieferungen von der Türkei aus nach Syrien um sechs Monate zu verlängern. Dies entspreche der von Russland vorgeschlagenen Dauer, erklärten UN-Mitarbeiter in New York. Am Freitag war die Verlängerung der Hilfen am Veto Moskaus im Weltsicherheitsrat gescheitert. Die westlichen Staaten wollten die Versorgung der Hilfsbedürftigen um ein weiteres Jahr sicherstellen. Das bisherige UN-Mandat lief am Sonntag aus.

Nun wird erwartet, dass der UN-Sicherheitsrat in den nächsten Stunden der Verlängerung um sechs Monate zustimmen wird. Für Januar soll dem Vernehmen nach dann ein neues Votum über weitere sechs Monate angesetzt werden.

Ein LKW mit Hilfsgütern passiert im Januar von der Türkei aus den Grenzübergang Bab al-Hawa

Die Hilfslieferungen werden über den türkisch-syrischen Grenzposten Bab al-Hawa abgewickelt. Dies ist die einzige Route, über die UN-Hilfen an die syrische Bevölkerung geliefert werden können, ohne dass sie von syrischen Regierungstruppen kontrollierte Gebiete passieren zu müssen. Die Region Idlib im Nordwesten des Landes ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien.

Russland, das Syriens Staatschef Baschar al-Assad unterstützt, hatte immer wieder signalisiert, auch diesen letzten von einst vier Grenzübergängen schließen zu wollen. Moskau sieht in den Lieferungen eine Verletzung der Souveränität der politischen Führung in Damaskus. Hilfsorganisationen befürchten dagegen, die Regierung könne die Hilfe politisch instrumentalisieren, wenn sie über von ihr kontrolliertes Gebiet abgewickelt wird.

Zerstörte Gebäude in der syrischen Stadt Ariha in der Provinz Idlib

Im Nordwesten Syriens leben nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) rund 4,4 Millionen Menschen. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Vertriebene, von denen viele seit Jahren in Lagern wohnen. 4,1 Millionen Menschen benötigen laut UN humanitäre Hilfe. Syrien leidet nicht nur unter den Folgen des Bürgerkriegs und der Corona-Pandemie, sondern auch unter einer schweren Wirtschaftskrise. Nach UN-Schätzungen leben mehr als 90 Prozent der etwa 16,5 Millionen Einwohner unter der Armutsgrenze.

Ohne die grenzüberschreitenden Lieferungen würden viele Menschen keine Nahrung, keine Unterkunft, keine medizinische Versorgung, keine Impfstoffe und keinen Schutz haben, warnte der Sprecher des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe, Jens Laerke, am Montag in Genf.

Erdogan appelliert an Putin

Die Türkei rief Russland dazu auf, die Lieferung internationaler Hilfen nach Syrien nicht länger zu blockieren. Präsident Recep Tayyip Erdogan habe in einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin darauf gedrungen, dass der Grenzübergang für diese Lieferungen offen gehalten werden müsse, teilte das türkische Präsidialamt in Ankara mit.

se/fab (afp, rtr, dpa, epd)