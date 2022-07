Ukrainisches Freiheitsorchester tritt erstmals auf

Die Gründung des Ukrainischen Freiheitshorchesters steht ganz im Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine. Es "repräsentiert die künstlerische Stimme und Seele der Ukraine", so drückt es die leitende Dirigentin Keri-Lynn Wilson aus. Man kämpfe "vereint an der kulturellen Front" für die Ukraine.

Vom 28. Juli bis zum 20. August geht das Orchester auf Tournee durch Europa und die USA. Gastspiele sind im August auch in München, Berlin und Hamburg vorgesehen. Der deutsch-französische Kultursender Arte überträgt das Gründungskonzert online und live am 28. Juli um 19 Uhr aus dem Großen Theater in Warschau.

Chefdirigentin hat ukrainische Wurzeln

Die Initiative, ein Orchester zu schaffen, das ein Zeichen gegen den Krieg setzt, geht auf die New Yorker Metropolitan Opera (Met) und die Polnische Nationaloper zurück.

Chefdirigentin Keri-Lynn Wilson bei einer Probe des Ukrainischen Freiheitsorchesters. Sie selbst hat ukrainische Vorfahren.

Die Idee zur Gründung des Orchesters aber stammt von Keri-Lynn Wilson, die selbst ukrainische Vorfahren hat. Die Kanadierin wuchs in Winnipeg auf, einem ukrainischen Hotspot in Kanada. Ihre Urgroßeltern gehörten zu den ukrainischen Einwanderern, die sich dort im frühen 20. Jahrhundert niederließen.

Wilson blickt auf eine mehr als 20-jährige internationale Karriere als Dirigentin zurück. Sie leitete einige der renommiertesten Orchester der Welt - wie die Philharmonie von Los Angeles oder das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Außerdem dirigierte sie an bedeutenden Opernhäusern, darunter im Covent Garden in London, an der Bayerischen Staatsoper oder dem Bolschoi-Theater in Moskau.

75-köpfiges Ensemble

Wilson bringt in dem Orchester 75 ukrainische Musikerinnen und Musiker zusammen. Einige von ihnen durften mit Spezialgenehmigung des Verteidigungsministeriums und mit Unterstützung des Kulturministeriums aus der Ukraine ausreisen. Andere kommen aus Orchestern aus ganz Europa, um mit ihren Landsleuten gemeinsam zu spielen. Wilsons Ziel war es, die besten Orchestermusikerinnen und -musiker der Ukraine aus dem In- und Ausland zusammenbringen, um eine stolze künstlerische Einheit zu demonstrieren.

Auf der Internetpräsenz der Metropolitan Operahaben sich einige der 75 Ensemblemitglieder in einem emotionalen Video-Blog zu dem Projekt geäußert:

Die aus Lviv stammende Roksolana Kalynets hat sich dem Freiheitsorchester angeschlossen, "um mein Land in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Ich möchte, dass die ganze Welt durch die Musik hört, dass wir in unserem schönen und freien Land leben wollen," sagt sie.

Das Ensemble des Ukrainischen Freiheitsorchesters umfasst 75 Mitglieder

Oleg Moroz aus Kiew betont: "Musik ist eine Sprache für alle. Sie ist eine Sprache des Friedens und des Guten, der freundschaftlichen Kommunikation und der Unterstützung. Ich möchte unsere Konzerttournee all den Menschen widmen, die die Souveränität meines Landes verteidigen."

Für Ostap Popovich, der am Warschauer Nationaltheater arbeitet, "führt Musik zum Sieg. Trotz der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine müssen wir weiter leben und schaffen, aktiv sein."

Iryna Solovei, die mit ihrer Tochter aus Charkiw fliehen musste, hofft, "dass diese Tournee der ganzen Welt zeigen wird, dass die Ukrainer ein sehr talentiertes, fleißiges und sehr gebildetes Volk sind."

Oksana Lyniv: "Plattform für persönliche Geschichten"

Die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv, die derzeit für die Wagner-Festspiele in Bayreuth weilt und ebenfalls ein Jugendorchester leitet, begrüßt die Initiative von Wilson. Im DW-Interview führt sie aus: "Es gibt jetzt sehr viele spontan organisierte Projekte. Eines der bedeutendsten davon ist das Freiheitsorchester von Keri-Lynn Wilson".

Oksana Lyniv leitet das ukrainische Jugendorchester "Youth Symphony of Ukraine", das am 10.08.2022 auch im Konzerthaus in Berlin auftritt.

Die Ensemblemitglieder Wilsons seien junge Musiker mit Ausbildungen. "Sie können aber zurzeit in der Ukraine nicht mehr regelmäßig an Repertoires teilnehmen oder professionell arbeiten. Deshalb ist es wunderschön, dass Wilson diese Idee hatte, dieses tolle Symphonie-Programm zu spielen," so Lyniv.

Vor allem, betont die Dirigentin, sei es toll, dass Wilsons Freiheitsorchester nicht nur Konzerte spiele, sondern dass die Teilnehmer auch viele Interviews geben. "Es wird ihnen eine Plattform gegeben, ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen zu erzählen. Es ist wichtig, dass man in Europa und der Welt die Situation in der Ukraine nicht nur über die großen Medien und durch das Handeln von Politikern beurteilt, sondern auch über persönliche Geschichten von Menschen und betroffenen Familien."

Am 28.07.2022 findet das Gründungskonzert des Ukrainischen Freiheitsorchesters statt

Keine russische Musik auf dem Tourneeprogramm

Auf dem Programm des Orchesters stehen unter anderem die Siebte Symphonie des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov und das Klavierkonzert Nr. 2 von Frédéric Chopin mit der ukrainischen Virtuosin Anna Fedorova. Man hat sich gegen das Spielen von russischen Werken entschieden.

Die ukrainische Sopranistin Liudmyla Monastyrska, die im Frühjahr die Titelrolle der Turandot an der Met gesungen hat, wird die große Arie "Abscheulicher! Wo eilst du hin?" aus Beethovens Fidelio singen, ein Loblied auf Menschlichkeit und Frieden im Angesicht von Gewalt und Grausamkeit.

Liudmyla Monastyrska singt beim Gründungskonzert die Arie "Abscheulicher! Wo eilst du hin?"

Die TV-Ausstrahlung bei Arte folgt am 31. Juli (17:10 Uhr).