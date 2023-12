Ukraine: Viele Verletzte bei russischem Angriff auf Kiew

Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko mindestens 53 Menschen verletzt worden. 20 von ihnen, darunter zwei Kinder, würden im Krankenhaus behandelt. Die anderen seien ambulant versorgt worden.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, die Hauptstadt sei mit zehn ballistischen Raketen beschossen worden, welche die Flugabwehr habe abfangen können. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Andryj Jermak, schrieb, die Schäden in Kiew seien durch herabstürzende Teile sowohl der feindlichen Raketen als auch der eigenen Flugabwehrraketen entstanden. Ziel des Angriffs seien Infrastrukturanlagen gewesen.

Flammen und berstende Fensterscheiben

In einem der östlichen Stadtteile gab es nach Medienberichten ein Feuer in einem neungeschossigen Hochhaus. In dessen Hof seien auch mehrere Fahrzeuge ausgebrannt. Neben einer Reihe weiterer Brände seien an vielen Häusern die Fenster geborsten, hieß es. Für Kiew war es der folgenschwerste Angriff seit über einem Jahr. Bei zwei Attacken im Oktober 2022 waren insgesamt mindestens neun Menschen getötet worden.

Bild der Verwüstung: Ein 71-Jähriger in seiner Wohnung in Kiew Bild: Sergiy Karazy/REUTERS

Die Ukraine stemmt sich seit mehr als 21 Monaten gegen eine russische Invasion. Ihr Hinterland wird dabei fast täglich mit russischen Drohnen und Raketen angegriffen. Die ukrainische Flugabwehr ist inzwischen mit westlicher Hilfe massiv verstärkt worden.

Selenskyj im Weißen Haus

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj kündigte an, die Luftverteidigung weiter auszubauen. Er habe bei seinem Besuch in Washington am Dienstag mit US-Präsident Joe Biden darüber gesprochen, schrieb Selenskyj im Online-Netzwerk X. Die Freigabe neuer US-Mittel für das von Russland angegriffene Land wird allerdings von einem Streit im US-Parlament zwischen Bidens Demokraten und den Republikanern blockiert. Die bislang bewilligten Hilfen sind dem Weißen Haus zufolge bis Ende des Jahres aufgebraucht.

"Putin kein Weihnachtsgeschenk machen": US-Präsident Biden (rechts) mit dem ukrainischen Staatschef Selenskyj am Dienstag im Weißen Haus Bild: Yuri Gripas/UPI Photo/IMAGO

Biden appellierte an die Opposition, man dürfe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kein "Weihnachtsgeschenk" machen. Dieser setze darauf, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine im Stich ließen. Der US-Präsident verlangte: "Wir müssen ihm das Gegenteil beweisen."

jj/sti (dpa, afp, rtr)