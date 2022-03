Ukraine: Die ersten Kriegstage

Eindrücke aus den ersten Tagen nach Putins Angriff auf die Ukraine.

Tausende Tote hat der Krieg schon gefordert. Doch die Ukrainer leisten weiter Widerstand, Exil-Ukrainer kehren für den Kampf sogar in ihr Heimatland zurück. Gleichzeitig versuchen immer mehr Menschen, das Land zu verlassen - und treffen in Europa auf große Hilfsbereitschaft.

