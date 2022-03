Ukraine aktuell: Warschau fordert NATO-"Friedensmission" in der Ukraine

Das Wichtigste in Kürze:

Kaczynski für "humanitäre und friedliche Hilfe" der NATO in Ukraine

Drei EU-Regierungschefs besuchten das Kriegsgebiet

In der Hauptstadt Kiew gilt eine Ausgangssperre für 35 Stunden

Russische Armee attackiert nun auch Stadt Saporischschja

20.000 Menschen können aus Mariupol fliehen

Polen hat eine "Friedensmission" der NATO zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gefordert. "Ich glaube, wir brauchen eine Friedensmission der NATO oder möglicherweise einer breiteren internationalen Struktur", zitierte die Nachrichtenagentur PAP den polnischen Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski, der am Dienstag mit den Regierungschefs von Polen, Slowenien und Tschechien nach Kiew gereist war.

Nach den Vorstellungen Kaczynskis sollte eine NATO-Mission mit "Zustimmung des ukrainischen Präsidenten" auf "ukrainischem Territorium agieren" und "humanitäre und friedliche Hilfe" leisten. Dabei solle sie allerdings "von Streitkräften geschützt" werden und "in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen", betonte der Vorsitzende der regierenden konservativen Partei in Polen.

Vom ukrainischen Präsidialamt veröffentlichtes Foto des Treffens mit den EU-Regierungschefs in Kiew

Der Besuch mit den Ministerpräsidenten - Mateusz Morawiecki (Polen), Petr Fiala (Tschechien) und Janez Jansa (Slowenien) - und weiteren Gesprächsteilnehmern war der erste von ausländischen Regierungschefs in der belagerten ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor immer wieder von der NATO die Einrichtung einer Flugverbotszone gefordert.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki forderte die EU in Kiew erneut auf, "der Ukraine sehr schnell den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen". Er fügte hinzu: "Wir werden versuchen, Verteidigungswaffen zu organisieren".

Die Politiker aus Polen, Tschechien und Slowenien waren mit einem Zug in die Ukraine gereist. Der Besuch war nach Darstellung eines polnischen Regierungssprechers unter strengster Geheimhaltung in Absprache mit EU und NATO geplant worden.

NATO-Sondergipfel in der kommenden Woche

Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten werden in der kommenden Woche zu einem Sondergipfel zusammenkommen. Das Treffen soll am 24. März in der Bündniszentrale in Brüssel organisiert werden, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mitteilte. Für den gleichen und den folgenden Tag ist ein EU-Gipfel anberaumt. An beiden Treffen will auch US-Präsident Joe Biden teilnehmen, wie das Weiße Haus bestätigte.

Ausgangssperre in Kiew in Kraft

Seit 20.00 Uhr Ortszeit am Dienstagabend bis Donnerstagmorgen um 06.00 Uhr dürfen die Bewohner Kiews ihre Häuser nicht mehr verlassen. "Es ist verboten, sich ohne Sondergenehmigung in der Stadt zu bewegen, es sei denn, man begibt sich in Luftschutzräume", sagte Bürgermeister Vitali Klitschko.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko betont: "Die Hauptstadt wird verteidigt"

Präsident Selenskyj ernannte zudem den bisherigen Befehlshaber in der Ostukraine, Olexander Pawljuk, zum neuen Leiter der Militäreinsätze in der Hauptstadtregion. Kiew wird seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar immer wieder beschossen. In der Stadt sollen sich nur noch rund die Hälfte der einst 3,5 Millionen Einwohner aufhalten. Am Dienstag hatten russische Streitkräfte nach ukrainischen Angaben mehrere Wohnblocks beschossen. Dabei sind nach jüngsten Angaben Selenskyjs mindestens fünf Menschen getötet worden. Bürgermeister Klitschko betonte: "Die Hauptstadt ist das Herz der Ukraine, und sie wird verteidigt werden." Kiew sei derzeit das Symbol und die vorgeschobene Operationsbasis der Freiheit und Sicherheit Europas und werde nicht aufgegeben.

USA: Russische Armee kommt nur langsam voran

Die russischen Bodentruppen machen in der Ukraine nach Einschätzung der US-Regierung weiter kaum Fortschritte. Die Hauptstadt Kiew werde immer noch aus großer Entfernung bombardiert, sagte ein hoher US-Verteidigungsbeamter. Immer öfter würden zivile Ziele wie Wohngebiete getroffen. Das russische Militär sei aber nicht nennenswert näher an die Stadt herangerückt. Schätzungen nach seien die russischen Truppen im Nordwesten etwa 15 bis 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, im Osten seien es zwischen 20 und 30 Kilometer.

Beschossenes Wohngebäude in Kiew

Abgeordnete im DW-Interview: Kiew wird zu einer "Festung"

Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Kira Rudik hält Kiew "bereit" für eine russische Belagerung, fürchtet aber Luftangriffe. Die ukrainische Hauptstadt werde zu einer "Festung", sagte Rudik in einem Interview der Deutschen Welle (DW). "Worauf wir aber nicht vorbereitet sind, ist der Beschuss und die Raketen, die aus der Luft kommen". Sie wiederholte in diesem Zusammenhang die Forderung der Führung in Kiew an die NATO-Staaten, eine Flugverbotszone über der Ukraine durchzusetzen oder dem Land Flugzeuge zur Verfügung zu stellen, um die russische Luftwaffe abzuwehren. Beide Forderungen werden bislang jedoch von der Allianz zurückgewiesen.

Auch Stadt Saporischschja Angriffsziel der Russen

Russische Truppen haben nach ukrainischen Angaben auch die im Süden des Landes gelegene Stadt Saporischschja angegriffen, in der sich neben den Einwohnern auch tausende Flüchtlinge aus dem belagerten Mariupol aufhalten. "Erstmals sind zivile Objekte in Saporischschja angegriffen worden", schrieb Gouverneur Alexander Staruch im Online-Dienst Telegram. Die Raketen seien unter anderem auf einem Bahnhofsgelände eingeschlagen, es sei niemand getötet worden.

Saporischschja war bisher von den Kämpfen weitgehend ausgenommen. Das von russischen Truppen bereits vor zwei Wochen eingenommene Atomkraftwerk Saporischschja liegt 50 Kilometer außerhalb. Die Stadt war bislang ein erster sichere Anlaufpunkt für Menschen, die aus der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol flüchteten. Von Saporischschja aus brechen die Menschen dann in den Westen der Ukraine sowie nach Polen oder andere Nachbarländer auf.

20.000 Menschen entkommen aus Mariupol

Aus der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer ist offenbar rund 20.000 weiteren Zivilisten die Flucht gelungen. Insgesamt 4000 Privatautos hätten die Stadt am Dienstag verlassen können, schrieb der Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, auf Telegram. Mariupol mit etwa 400.000 Einwohnern ist seit Tagen von russischen Einheiten umzingelt und vom Rest des Landes abgeschnitten. Immer wieder scheiterten Versuche eines Hilfskonvois, aus der westlich gelegenen Stadt Berdjansk Lebensmittel und Medikamente nach Mariupol zu bringen.

Menschen in Mariupol suchen Schutz vor Angriffen

Gespräche zwischen Ukraine und Russland weiter schwierig

In den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über ein Ende des Krieges bestehen nach ukrainischen Angaben weiterhin "fundamentale Gegensätze". "Es ist ein sehr schwieriger und zäher Verhandlungsprozess. Aber es gibt sicherlich Raum für Kompromisse", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak auf Twitter, nachdem beide Seiten am Dienstag ihre vierte Verhandlungsrunde seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine fortgesetzt hatten. An diesem Mittwoch werde weiter verhandelt, kündigte Podoljak an.

Der ukrainische Präsident äußerte sich vorsichtig optimistisch. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft.

In einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel hat Präsident Wladimir Putin nach russischen Angaben die Gespräche kritisiert. Kiew zeige keine ernsthafte Haltung zur Suche nach Lösungen, die für beide Seiten akzeptabel seien, heißt es in einer Mitteilung des Kreml am Dienstagabend.

Melnyk: Schröders Vermittlungsversuch "schief gelaufen"

Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat die Vermittlungsbemühungen von Altkanzler Gerhard Schröder im Ukraine-Krieg für gescheitert erklärt. "Die Sache ist für uns endgültig erledigt", sagte Botschafter Andrij Melnyk der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist schon traurig zu beobachten, wie die ganze Sache schief gelaufen ist."

Auch die Männerfreundschaft zu Alt-Kanzler Schröder kann Kremlchef Putin nicht von seinem Kriegskurs abbringen

Schröder war vergangene Woche Mittwoch von Istanbul aus nach Moskau gereist, wo er nach dpa-Informationen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprach. Schröder ist seit langem mit Putin befreundet. Der Altkanzler ist zudem für die Erdgas-Pipeline-Unternehmen Nord Stream 1 und 2 als Lobbyist tätig sowie Aufsichtsratschef beim russischen Ölkonzern Rosneft.

Melnyk betonte erneut, dass die Initiative für die Vermittlungsaktion von Schröder ausgegangen sei. Am Sonntag dann sei ein ukrainischer Mittelsmann von Schröder persönlich über den Verlauf der Gespräche in Moskau informiert worden. "Die Ergebnisse waren aber absolut nutzlos."

Russland verhängt Einreiseverbote

Als Reaktion auf Sanktionen der Vereinigten Staaten hat Russland nun seinerseits Einreiseverbote gegen Präsident Biden und andere US-Regierungsmitglieder verhängt. Das Außenministerium in Moskau veröffentlichte eine "schwarze Liste" mit insgesamt 13 US-Bürgern, darunter neben Biden Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton.

