Ukraine aktuell: UN warnen vor Attacken im Schwarzen Meer

Nach dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine haben die Vereinten Nationen Drohungen gegen zivile Schiffe im Schwarzen Meer als "inakzeptabel" zurückgewiesen. Die Untergeneralsekretärin für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, sagte vor dem Weltsicherheitsrat in New York, die UN seien auch besorgt über Berichte über im Schwarzen Meer verlegte Minen, welche "die zivile Schifffahrt gefährden". DiCarlo betonte, das Risiko, dass sich der Ukraine-Konflikt durch "einen militärischen Zwischenfall im Schwarzen Meer - ob vorsätzlich oder unbeabsichtigt - ausweitet, muss um jeden Preis vermieden werden, da dies katastrophale Folgen für uns alle haben könnte".

Russland stuft nach eigenen Angaben seit Donnerstag alle Schiffe im Schwarzen Meer mit dem Ziel Ukraine als Schiffe ein, "die potenziell militärische Ladung transportieren". Die Ukraine warnte ihrerseits, sie werde alle Schiffe mit russischen Zielhäfen als potenzielle Militärtransporte betrachten.

Russland hielt unterdessen im Schwarzen Meer eine Marineübung mit scharfer Munition ab. Die Schwarzmeerflotte habe ein Schiff mit Raketen beschossen und zerstört, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Die russische Armee beschoss zudem nach ukrainischen Angaben erneut die Hafenstadt Odessa, dabei wurden Silos mit Gerste und Erbsen zerstört.

Region Odessa: Getreidelager, das durch einen Raketenangriff zerstört wurde Bild: Ukrainian Armed Forces/REUTERS

Das Getreideabkommen war im Juli 2022 in Istanbul unterschrieben und anschließend zweimal verlängert worden. Die Übereinkunft ermöglichte es der Ukraine, trotz des russischen Angriffskriegs über das Schwarze Meer Getreide zu exportieren. Im zurückliegenden Jahr wurden so fast 33 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen ausgeführt. Am vergangenen Montag hatte Russland das Abkommen aber auslaufen lassen.

DiCarlo sagte nun, die Vereinten Nationen bemühten sich weiter darum, ukrainisches und russisches Getreide auf den Weltmarkt zu bringen. Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths ergänzte, für die 362 Millionen Menschen, die weltweit auf Lebensmittelhilfen angewiesen seien, sei das Auslaufen des Getreideabkommens "eine Bedrohung für ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder und Familien".

Russland äußerte Verständnis für die Sorgen vor allem in Afrika und versprach, Lieferungen an bedürftige Länder sicherzustellen. "Wir verstehen die Sorgen unserer afrikanischen Freunde", sagte Vize-Außenminister Sergej Werschinin. Über ihre Kontakte nach Moskau und den bevorstehenden Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg könnten die bedürftigen Länder "selbstverständlich" ihren Bedarf an Getreide und anderen Agrarprodukten decken.

Getreidekorridor-Öffnung hat "absolute Priorität"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan über eine mögliche Rückkehr zum Getreideabkommen beraten. "Die Öffnung des Getreidekorridors hat absolute Priorität", erklärte er nach einem Telefonat mit Erdogan. "Wegen Russlands Handlungen ist die Welt erneut am Rande einer Lebensmittelkrise", führte Selenskyj weiter aus. Die Türkei war 2022 am Zustandekommen des Deals maßgeblich als Vermittlerin beteiligt.

In seiner am Freitagabend verbreiteten Videobotschaft warf Selenskyj Russland Terror gegen die Menschen in Odessa vor. Zugleich kündigte er an, Russland dafür zu bestrafen. Die Ukraine wisse, wie sie sich verteidige, fügte Selenskyj hinzu. Neben den Waffenlieferungen des Westens produziere sein Land immer mehr eigene Drohnen und Munition.

Videobotschaft: Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend Bild: The Presidential Office of Ukraine

Indien reagiert auf Auslaufen des Getreidedeals

Nach Russlands Aufkündigung des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides schränkt Indien seine Reis-Ausfuhren ein. Weißer Reis, bei dem es sich nicht um Basmati-Reis handelt, dürfe ab sofort nicht mehr exportiert werden, teilte in Neu-Delhi das Ministerium für Verbraucherangelegenheiten mit. Es handle sich rund um ein Viertel des gesamten indischen Reisexports. Wie es hieß, sollen mit dieser Maßnahme die gestiegenen Reispreise für Konsumenten in Indien gesenkt werden.

UNESCO prangert russische Angriffe auf Odessa an

Die UNESCO hat russische Angriffe auf die Altstadt von Odessa verurteilt, die zum Weltkulturerbe gehört. Nach ersten Erkenntnissen seien bei den Angriffen in der Nacht zum Donnerstag auch mehrere Museen im historischen Zentrum von Odessa beschädigt worden, darunter das Archäologische Museum, das Marinemuseum und das Literaturmuseum, erklärte die UN-Kulturorganisation in Paris.

Alle beschädigten Gebäude seien von der UNESCO und den ukrainischen Behörden mit dem weiß-blauen Schild zum Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikten gekennzeichnet gewesen. Die Haager Konvention von 1954, die Kulturgüter schützen soll, sei daher in Odessa verletzt worden.

Der russische Angriffskrieg stelle "eine wachsende Bedrohung für die ukrainische Kultur dar", warnte die UN-Organisation. Seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 hat sie nach eigenen Angaben schon Schäden an 270 ukrainischen Kulturstätten festgestellt.

Südafrika würde Haftbefehl gegen Putin vollstrecken

Südafrikas Regierung würde Russlands Staatschef Wladimir Putin wohl festnehmen lassen, würde er - wider Erwarten - ins Land einreisen. Das geht aus einer eidesstattlichen Erklärung des Justizministeriums hervor, den die Oppositionspartei Democratic Alliance veröffentlichte. Allerdings hatten Südafrika und Russland bereits zuvor mitgeteilt, dass Putin nicht zum BRICS-Gipfel der wirtschaftsstärksten Schwellenländer im August nach Südafrika reisen werde. Bis dahin war das offen geblieben.

Verzichtet auf einen Südafrika-Besuch: Wladimir Putin (in einem Helikopter) Bild: Russian President Press Office/dpa/picture alliance

Die Democratic Alliance hatte gemeinsam mit Amnesty International vor dem Obersten Gericht in Pretoria geklagt, um die Regierung zu einer Festnahme Putins bei einer möglichen Einreise zu zwingen. Die Geschäftsführerin von Amnesty International Südafrika, Shenilla Mohamed, bezeichnete die Erklärung als "Sieg für die Rechtsstaatlichkeit und die internationale Justiz, vor allem aber für die Opfer in der Ukraine". Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hatte im März einen Haftbefehl gegen Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine ausgestellt.

Warschau kritisiert Putins "Lügen über Polen"

Polen hat die Behauptung von Kremlchef Wladimir Putin zurückgewiesen, es habe Gebietsansprüche in Belarus und der Ukraine. "Der erbärmliche Langweiler aus dem Kreml wiederholt schon wieder Lügen über Polen", erklärte der Kanzleichef von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Stanislaw Zaryn, in Warschau. Putin versuche außerdem, den Hintergrund des Kriegs in der Ukraine zu vertuschen.

Putin hatte erklärt, Polen lege es darauf an, vor dem Zweiten Weltkrieg zu Polen gehörende Gebiete in Belarus und der Ukraine zurückzuerlangen. Zudem bezeichnete Putin die westlichen Gebiete Polens, die früher zu Deutschland gehörten, als Geschenk der Sowjetunion.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.