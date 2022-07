Ukraine aktuell: Totalausfall russischer Gaslieferungen befürchtet

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Sanktionen des Westens gegen Moskau fürchtet die Bundesnetzagentur einen Totalausfall der Gaslieferungen aus Russland. Die Frage sei, ob aus der bevorstehenden regulären Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 eine "länger andauernde politische Wartung" werde, sagte Netzagentur-Chef Klaus Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Falls der Gasfluss aus Russland "politisch motiviert länger anhaltend abgesenkt wird, müssen wir ernsthafter über Einsparungen reden".

Die zwölf Wochen bis zum Beginn der Heizsaison müssten genutzt werden, um Vorbereitungen zu treffen, mahnte Müller. Er appellierte an alle Haus- und Wohnungsbesitzer, ihre Gasbrennwertkessel und Heizkörper rasch zu überprüfen und effizient einstellen zu lassen. Dies könne den Gasverbrauch um zehn bis 15 Prozent senken, sagte der Behördenchef. "Das muss jetzt passieren und nicht erst im Herbst."

"Deutschland steht nicht vor einer Stromlücke"

Zugleich warnte Müller vor falschen Akzenten beim Energiesparen. "Die Krisensituation bezieht sich auf Gas - und nicht auf Strom", sagte er. Deutschland stehe nicht vor einer Stromlücke. "Wir haben auch keine Mangellage bei Benzin und Öl. Das ist alles verfügbar. Ich werbe dafür, den Blick auf Gas zu fokussieren." Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte vor gut einer Woche wegen der gedrosselten russischen Lieferungen die zweite Krisenstufe im Notfallplan Gas, die sogenannte Alarmstufe, ausgerufen.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) warnte davor, die drastischen Preisanstiege bei Gas unmittelbar an Privatkunden weiterzugeben, und verlangte Gesetzesänderungen. "Die Preissteigerungen sind für viele Menschen kaum noch zu schultern", sagte der Leiter des Teams Energie und Bauen beim vzbv, Thomas Engelke, der Zeitung "Rheinische Post".

Russische Artillerie feuert an Frontlinie

Unterdessen dauern die Kämpfe im Kriegsgebiet unvermindert an. Im Osten und Süden der Ukraine wurden Stellungen entlang der Frontlinie von russischen Truppen mit Artillerie beschossen. Im Bericht des ukrainischen Generalstabs werden Dutzende Orte in den Gebieten Charkiw, Donezk, Luhansk, Saporischschja, Mykolajiw und Cherson genannt. Vereinzelt seien auch Angriffe von Flugzeugen und Hubschraubern geflogen worden, hieß es. Ukrainische Einheiten hätten einen russischen Angriff bei einem Gelatine-Werk bei der Industriestadt Lyssytschansk im Gebiet Luhansk abgewehrt.

Aus der südukrainischen Stadt Mykolajiw werden Detonationen gemeldet. "Es gibt starke Explosionen in der Stadt! Bleibt in den Schutzräumen!", schrieb Bürgermeister Oleksandr Senkewitsch auf Telegram. Berichte über mögliche Opfer gibt es bislang nicht.

Schwere Vorwürfe gegen Moskau

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben. Den Raketenangriff auf ein Wohnhaus im südukrainischen Gebiet Odessa bezeichnete er als "gezielten russischen Terror". In dem Gebäude hätten "gewöhnliche Menschen" gelebt, weder Waffen noch militärische Ausrüstung seien darin versteckt gewesen, sagte Selenskyj in seiner jüngsten Videobotschaft. Nach Angaben des Staatschefs waren bei dem Angriff in der Nacht zum Freitag mindestens 21 Menschen getötet worden.

Der Oberkommandierende des ukrainischen Militärs, Walerij Saluschnyj, beschuldigte die russische Armee, sie habe die strategisch wichtige Schlangeninsel im Schwarzen Meer mit Phosphorbomben angegriffen. Er präsentierte dazu eine Videoaufnahme, welche die Bombardierung belegen soll. Phosphorwaffen können schwerste Verbrennungen und Vergiftungen verursachen. Erst am Donnerstag war die russische Armee von der Insel abgezogen, die sie zuvor vier Monate lang besetzt gehalten hatte. Moskau sprach von einer "Geste guten Willens", die Ukraine dagegen von einem wichtigen militärischen Sieg ihrer Truppen.

Waffenhilfe aus Washington

Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine weitere Militärlieferungen zugesagt. Mit einem Paket im Wert von 820 Millionen US-Dollar (etwa 787 Millionen Euro) sollen unter anderem weitere Munition für das HIMARS-Raketenwerfersystem, zwei Boden-Luft-Raketenabwehrsysteme vom Typ NASAMS, Artilleriemunition und Radare zur Artillerieabwehr bereitgestellt werden, wie das Pentagon mitteilte.

Seit Beginn der russischen Invasion hat Washington der Ukraine nach eigenen Angaben Waffen und Ausrüstung im Wert von fast sieben Milliarden US-Dollar (6,73 Milliarden Euro) zugesagt oder bereits geliefert.

