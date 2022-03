Ukraine aktuell: Selenskyj wirbt vor US-Kongress für Flugverbotszone

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj spricht vor US-Kongressabgeordneten

Putin sagt, Russland habe keine andere Wahl als den "Sondereinsatz" gehabt

Kaczynski für "humanitäre und friedliche Hilfe" der NATO in Ukraine

Scholz lehnt polnischen Vorstoß ab

Drei EU-Regierungschefs besuchten das Kriegsgebiet

Lawrow nährt Hoffnung auf Kompromiss bei Gesprächen

Russische Armee attackiert nun auch Stadt Saporischschja

Ukraine meldet Abschuss von russischen Kampfjets bei Odessa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die USA erneut zur Einrichtung einer Flugverbotszone im ukrainischen Luftraum aufgerufen. Selenskyj war etwa 20 Minuten lang den Mitgliedern des US-Kongresses aus Kiew per Video zugeschaltet. Er erinnerte die Abgeordneten an den japanischen Luftangriff auf die US-Marinebasis Pearl Harbor 1941 sowie an die Terroranschläge vom 11. September 2001. "Unschuldige Menschen wurden aus der Luft angegriffen, niemand erwartete es, niemand konnte es stoppen", sagte Selenskyj. "Unser Land erlebt das Gleiche jeden Tag". Solchen "Terror" habe Europa seit 80 Jahren nicht mehr erlebt.

Das Weiße Haus hatte eine Flugverbotszone bislang vehement ausgeschlossen, da deren Durchsetzung einem direkten Kriegseintritt des NATO-Mitglieds USA gleichkäme. Selenskyj sagte, falls ein US-Einsatz für eine Flugverbotszone zu viel verlangt wäre, wolle er um Verteidigungssysteme zum Schutz vor den russischen Angriffen bitten. Der ukrainische Präsident forderte auch weitere Wirtschaftssanktionen; alle US-Firmen sollten Russland verlassen. "Wir brauchen Sie jetzt", wandte Selenskyj sich direkt an die zuhörenden Abgeordneten.

Nach dem Hauptteil von Selenskyjs Rede wurde ein mit trauriger Geigenmusik unterlegtes Video eingespielt, das Szenen des Leidens der ukrainischen Zivilbevölkerung infolge der russischen Angriffe zeigte. Zum Schluss richtete Selenskyj sich auf Englisch direkt an US-Präsident Joe Biden: "Der Anführer der Welt zu sein, bedeutet, der Anführer des Friedens zu sein." Eine Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses zu halten, gilt als besondere Ehre. Infolge der russischen Annexion der Krim sowie des Kriegsbeginns in der Ostukraine 2014 wurde sie bereits Selenskyjs Amtsvorgänger Petro Poroschenko zuteil.

Putin: Wollen Ukraine nicht besetzen

Russland strebt nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin keine Besetzung der Ukraine an. Sein Land habe keine andere Wahl gehabt als diesen "militärischen Sondereinsatz". Putin warf der Ukraine vor, sie hätte in absehbarer Zeit Atomwaffen haben können. "Die Ukraine hat mit Unterstützung westlicher Mächte eine Aggression gegen Russland geplant", sagte Putin, ohne Beweise dafür zu nennen. Der Einsatz der russischen Armee in der Ukraine laufe nach Plan.

Infolge der steigenden Energiekosten in Europa warf Putin dem Westen einen "wirtschaftlichen Blitzkrieg" vor. Dieser hätte in jedem Fall Sanktionen gegen Russland verhängt, zeigte sich Putin überzeugt: "Der Westen macht sich nicht einmal die Mühe zu verbergen, dass es sein Ziel ist, der gesamten russischen Wirtschaft und jedem einzelnen Russen zu schaden." Die Probleme des Westens würden nur wachsen, sagte Putin. Der ganze Planet zahle für die Ambitionen des Westens.

Zivile Opferzahlen steigen

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 726 zivile Todesopfer dokumentiert worden. Darunter seien 42 Kinder und Jugendliche, teilte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte mit. Zudem lägen dem Büro Informationen über 1174 Verletzte vor. Hochkommissarin Michelle Bachelet betont stets, dass die tatsächlichen Zahlen mit Sicherheit deutlich höher liegen.

Polens Regierungspartei drängt auf aktivere Rolle der NATO

Polen hat eine "Friedensmission" der NATO zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gefordert. "Ich glaube, wir brauchen eine Friedensmission der NATO oder möglicherweise einer breiteren internationalen Struktur", zitierte die Nachrichtenagentur PAP den polnischen Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski, der am Dienstag mit den Regierungschefs von Polen, Slowenien und Tschechien nach Kiew gereist war.

Video ansehen 01:48 Polen fordert NATO-"Friedensmission" in der Ukraine

Nach den Vorstellungen Kaczynskis sollte eine NATO-Mission mit "Zustimmung des ukrainischen Präsidenten" auf "ukrainischem Territorium agieren" und "humanitäre und friedliche Hilfe" leisten. Dabei solle sie allerdings "von Streitkräften geschützt" werden und "in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen", betonte der Vorsitzende der regierenden konservativen Partei in Polen.

Der polnische Vorschlag stieß bei den NATO-Partnern indes auf ein geteiltes Echo. Bei einem Verteidigungsministertreffen in Brüssel machten Länder wie die Niederlande deutlich, dass sie ein solches Projekt derzeit nicht für umsetzbar hielten. Zurückhaltend äußerten sich auch die Ressortchefs aus Großbritannien, Finnland und Kanada. Lediglich Estland zeigte sich öffentlich aufgeschlossen.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte am Rande des Treffens, der polnische Vorschlag werde nicht diskutiert. Man müsse "mit kühlem Kopf darauf achten, dass dieser Krieg nicht zu einem Krieg der NATO wird". Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit verwies auf bisherige "rote Linien" von Bundeskanzler Olaf Scholz: "Keinerlei NATO-Personal, keine NATO-Soldaten außerhalb der NATO oder in die Ukraine schicken."

Vom ukrainischen Präsidialamt veröffentlichtes Foto des Treffens mit den EU-Regierungschefs in Kiew

Der Besuch Kaczynskis gemeinsam mit den Ministerpräsidenten - Mateusz Morawiecki (Polen), Petr Fiala (Tschechien) und Janez Jansa (Slowenien) - und weiteren Gesprächsteilnehmern war der erste von ausländischen Regierungschefs in der belagerten ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor immer wieder von der NATO die Einrichtung einer Flugverbotszone gefordert.

Regierungsvertreter sicher zurück in Heimatländern

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki forderte die EU in Kiew erneut auf, "der Ukraine sehr schnell den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen". Er fügte hinzu: "Wir werden versuchen, Verteidigungswaffen zu organisieren".

Die Politiker aus Polen, Tschechien und Slowenien waren mit einem Zug in die Ukraine gereist. Der Besuch in Kiew war nach Darstellung eines polnischen Regierungssprechers unter strengster Geheimhaltung in Absprache mit EU und NATO geplant worden. Nach Auskunft des polnischen Regierungssprechers Piotr Muller sind die Delegationen wieder in ihren Heimatländern. "Die polnische, slowenische und die tschechische Delegation sind sicher aus Kiew nach Polen zurückgekehrt", schrieb Muller auf Twitter. Im Vorfeld der Visite hatte es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit für die Politiker gegeben.

NATO-Sondergipfel in der kommenden Woche

Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten werden in der kommenden Woche zu einem Sondergipfel zusammenkommen. Das Treffen soll am 24. März in der Bündniszentrale in Brüssel organisiert werden, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mitteilte. Für den gleichen und den folgenden Tag ist ein EU-Gipfel anberaumt. An beiden Treffen will auch US-Präsident Joe Biden teilnehmen, wie das Weiße Haus bestätigte.

Lawrow nährt Hoffnung auf Kompromiss bei Gesprächen

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sieht Chancen auf einen Kompromiss bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew. Die Gespräche seien aus offensichtlichen Gründen nicht einfach. "Dennoch besteht eine gewisse Hoffnung, einen Kompromiss zu erzielen", sagte Lawrow dem Sender der russischen Zeitung "RBK. Es gebe bereits konkrete Formulierungen, "die meiner Meinung nach kurz vor der Einigung stehen". Dabei geht es Lawrow zufolge darum, dass sich die Ukraine für neutral erklären soll. Dieses werde nun "ernsthaft diskutiert, natürlich in Verbindung mit Sicherheitsgarantien".

Der russische Außenminister Lawrow: Konkrete Formulierungen, "die meiner Meinung nach kurz vor der Einigung stehen"

An diesem Mittwoch wollten Vertreter beider Länder ihre Gespräche im Online-Format fortsetzen. Nach der Runde vom Dienstag hatte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak von sehr schwierigen und zähen Verhandlungen gesprochen. Es gebe fundamentale Gegensätze, aber auch Raum für Kompromisse.

Auch der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski sagte der Agentur Interfax zufolge, die Gespräche gingen nur langsam voran. Russland strebe einen Generationenvertrag an: "Wir brauchen eine friedliche, freie, unabhängige Ukraine, neutral - kein Mitglied von Militärblöcken, kein Mitglied der NATO, (...) einen Nachbarn, mit dem wir gemeinsame Beziehungen entwickeln können." Diese Vereinbarung müsse über Generationen halten, "damit auch unsere Kinder in einer Welt leben, deren Fundament durch diesen vertraglichen Prozess gelegt wird". Medinski zitierte angebliche Kiewer Vorschläge, wonach die Ukraine wie Schweden militärisch neutral sein könnte, aber mit eigener Armee.

Kiew gegen Neutralität nach schwedischem Vorbild

Selenskyjs Berater Podoljak wies eine Neutralität nach schwedischem oder österreichischem Modell allerdings zurück und forderte "absolute Sicherheitsgarantien". Es könne nur um ein "ukrainisches" Modell gehen, dessen Unterzeichner sich verpflichten, im Falle einer Aggression auf Seiten der Ukraine zu intervenieren.

Die Frage eines NATO-Beitritts der Ukraine ist einer der Gründe, den Russland für seinen Angriff auf das Nachbarland angeführt hat. Moskau sieht das westliche Militärbündnis als existenzielle Bedrohung an. Schweden und Österreich sind zwar keine NATO-Mitglieder, werden allgemein aber dennoch den westlichen Staaten zugerechnet. Insbesondere Schweden beteiligt sich auch regelmäßig an NATO-Militärübungen.