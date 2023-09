Ukraine aktuell: Selenskyj dankt den Polen

Das Wichtigste in Kürze:

Nach den Spannungen der vergangenen Tage zwischen Warschau und Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen unangekündigten Zwischenstopp in Polen eingelegt. Auf dem Rückweg aus den USA und Kanada machte der Staatschef Halt in der ostpolnischen Stadt Lublin.

"Auf dem Weg in die Ukraine hatte ich die Ehre, in Lublin die Bemühungen polnischer Bürger zu würdigen, Ehrenamtliche, aufmerksame Herzen", erklärte Selenskyj im Onlinedienst X (ehemals Twitter). Einer Frau und einem Mann, die die medizinische Versorgung verletzter ukrainischer Kinder sowie verwundeter Soldaten organisiert haben, verlieh er Auszeichnungen. Polnische Regierungsvertreter traf Selenskyj laut Medienberichten nicht.

Polen hatte in der vergangenen Woche sein Embargo für ukrainisches Getreide verlängert, um die Interessen der eigenen Landwirte zu schützen - und hatte damit eine offene Krise mit Kiew hervorgerufen. Die Ukraine reichte daraufhin Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) ein - gegen Polen sowie Ungarn und die Slowakei, die ebenfalls erklärten, sie würden sich nicht an das von der EU-Kommission beschlossene Ende der Handelsbeschränkungen für ukrainisches Getreide halten.

Züge mit Getreide aus der Ukraine stehen im Osten Polens Bild: Damien Simonart/AFP

Bei den Vereinten Nationen hatte Selenskyj vor wenigen Tagen kritisiert, einige Länder täuschten Solidarität nur vor und unterstützten indirekt Russland. Daraufhin bestellte Warschau den ukrainischen Botschafter ein. Schließlich kündigte Polen an, dass es Waffenlieferungen an die Ukraine künftig auf bereits abgeschlossene Verträge beschränken wolle.

Polen gehört seit Beginn des russischen Angriffskrieges zu den größten Unterstützern der Ukraine. Es ist zudem ein wichtiges Transitland für Waffen, die andere westliche Verbündete der Ukraine schicken. Polen hat zudem rund eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen.

Lawrow: Der Westen "kämpft direkt mit uns"

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den westlichen Staaten vorgeworfen, "direkt" gegen Russland zu kämpfen. "Sie können es nennen wie Sie wollen, aber sie kämpfen mit uns, sie kämpfen direkt mit uns", erklärte er am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Lawrow verwies unter anderem auf Armeeausrüstung im Wert von Milliarden Dollar für Kiew und die Präsenz westlicher Militärberater in der Ukraine.

Die USA und europäische Staaten, die der Ukraine seit der russischen Invasion im Februar 2022 Waffensysteme liefern, wiederholen hingegen eindringlich, dass sie sich nicht im Krieg mit Russland befinden, sondern das angegriffene Land lediglich bei seiner Verteidigung unterstützen.

Schlug wieder scharfe Töne an: Sergej Lawrow Bild: picture alliance/dpa/TASS

Einem von der Ukraine vorgelegten Friedensplan und einer UN-Initiative zur Wiederbelebung des Getreideabkommens gibt Russland keine Chance. Beide Vorschläge seien nicht realistisch, sagte Lawrow. Wenn die Ukraine und ihre westlichen Partner auf Kiews Zehn-Punkte-Friedensplan beharrten, werde der Konflikt auf dem Schlachtfeld entschieden. Hinsichtlich des Getreidedeals pochte der Chefdiplomat unter anderem auf die Aufhebung von Sanktionen gegen eine russische Bank.

Papst zieht Zwischenbilanz seiner Friedensmission für die Ukraine

Papst Franziskus sieht bei seiner Friedensmission für die Ukraine erste Fortschritte. Immerhin gebe es positive Entwicklungen bei den Bemühungen um die Rückführung nach Russland verschleppter Kinder, sagte das katholische Kirchenoberhaupt auf dem Rückflug von Marseille nach Rom. Zugleich räumte er ein, das vatikanische Staatssekretariat habe in die Mission sehr viel Arbeit investiert, bisher jedoch nur wenig Konkretes erreicht.

Gab eine Pressekonferenz im Flugzeug: Papst Franziskus Bild: Vatican Media/REUTERS

Erneut beklagte der Papst, dass Waffenhandel ein äußerst lukratives Geschäft sei. Wenn man in einem laufenden Krieg den Ukrainern aber keine Waffen mehr gebe, beginne ein Prozess, dem am Ende das ukrainische Volk zum Opfer falle.

Franziskus hatte im Mai den Vorsitzenden der Italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, mit der Ukraine-Friedensmission beauftragt. Zuppi führte seitdem Gespräche in Kiew, Moskau, Washington und Peking.

Neuer Posten für Ex-Roskosmos-Chef

Der ehemalige Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, ist zum Senator der russisch kontrollierten Region Saporischschja in der Ukraine ernannt worden. Das teilte der örtliche Gouverneur Jewgeni Balitski mit. Er verwies auf Rogosins "Erfahrung und kolossale Kompetenz".

War vor seiner Tätigkeit bei Roskosmos auch schon russischer Vizepremier: Dmitri Rogosin (2021) Bild: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance

Rogosin war im Juli 2022 als Roskosmos-Chef entlassen worden. Danach leitete er eine Gruppe von Militärberatern, die pro-russische Separatisten in der Ukraine unterstützen. Im Dezember vergangenen Jahres wurde er bei einem ukrainischen Luftangriff in Donezk im Osten der Ukraine verletzt. Rogosin ist ein scharfer Kritiker des Westens und in diesem Zusammenhang bekannt für seine Schmähreden.

