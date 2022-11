Ukraine aktuell: Selenskyj berichtet über Kriegsgräuel in Cherson

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj: 400 "Kriegsverbrechen" dokumentiert

Scholz: Putin hätte nach Bali kommen sollen

Start von EU-Ausbildungsmission rückt näher

Nach dem Rückzug russischer Truppen aus Cherson hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von "Gräueltaten" der Soldaten in der Region berichtet. "Die Leichen von Getöteten wurden gefunden: von Zivilisten und Soldaten", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft am Sonntagabend. In der Region Cherson habe die russische Armee die gleichen Gräueltaten begangen "wie in anderen Teilen unseres Landes, in die sie eindringen konnte".

Der Staatschef kündigte an, "jeder Mörder" werde gefunden und vor Gericht gestellt. 400 russische "Kriegsverbrechen" seien dokumentiert worden, fügte Selenskyj hinzu. Ob er diese Zahl allein auf die Region Cherson bezog, blieb unklar.

Veröffentlicht täglich eine Videobotschaft: Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archiv)

Seinen Landsleuten sprach Selenskyj Mut zu: "Wir alle spüren, wie unser Sieg naht", erklärte er. Zugleich bedankte sich der Präsident bei Soldaten, Ärzten und Diplomaten, die seit Kriegsbeginn rund um die Uhr im Einsatz seien. "Es gibt immer Menschen, die kämpfen und arbeiten für unseren Sieg", sagte Selenskyj.

Wallace warnt vor verfrühtem Jubel

Angesichts der Jubelszenen nach der Befreiung der südukrainischen Gebietshauptstadt Cherson hat der britische Verteidigungsminister Ben Wallace zur Vorsicht gemahnt. "Die Geschichte lehrt, dass Russland sehr brutal gegen seine eigenen Menschen sein kann", erklärte er in London. "Falls sie mehr Kanonenfutter brauchen, werden sie es sich holen", sagte Wallace mit Blick auf die jüngste Teilmobilmachung in Russland. Er verwies auch auf die geplanten Militärübungen an russischen Schulen. "Das ist die Art und Weise des Regimes, mit dem wir es zu tun haben."

Cherson (am Samstag): Ukrainer freuen sich über die Befreiung der Stadt

Weiter heftige Kämpfe in Region Donezk

Im Osten der Ukraine dauern die Gefechte nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit unverminderter Härte an. "Die Kämpfe in der Region Donezk sind genauso intensiv wie in den vergangenen Tagen", berichtete der Staatschef. "Die Wucht der russischen Angriffe hat nicht abgenommen." Zugleich betonte er: "Wir werden nicht zulassen, dass sie unsere Verteidigung durchbrechen."

Scholz: Putin hätte nach Bali kommen sollen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin bedauert, nicht am G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali teilzunehmen. "Es wäre gut gewesen, wenn Präsident Putin sich zum G20-Gipfel begeben hätte", sagte Scholz. "Dann hätte er sich allerdings aussetzen müssen all den Fragen und all der Kritik, die von vielen Ländern der Welt formuliert worden ist. Vermutlich ist er deshalb nicht da", vermutete der Kanzler bei seinem Besuch in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi.

Derzeit auf Asien-Reise: Kanzler Olaf Scholz gibt Pressekonferenz in Hanoi

Die Abwesenheit Putins werde die anderen Staaten nicht davon abhalten, den Angriffskrieg zu kritisieren und Russland aufzufordern, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen, fügte Scholz hinzu. Wenn die Weltgemeinschaft klar zum Ausdruck bringe, "dass eine militärische Eskalation aus unserer Sicht inakzeptabel ist, dann muss es auch Bewegung geben - auch von der russischen Regierung, vom russischen Präsidenten - in Richtung auf Vorschläge, die eine Friedensbildung ermöglichen". Die Bundesregierung sei im intensiven Gespräch mit allen Beteiligten. "Deshalb arbeiten wir sehr unverdrossen daran, eine Meinungsbildung zustande zu bringen, die klarstellt, (...) dass das Recht vor der Macht gehen muss", betonte Scholz. Er sei "sogar vorsichtig zuversichtlich", dass dies gelinge.

Start von EU-Ausbildungsmission rückt näher

Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag in Brüssel formell grünes Licht für die geplante Trainingsmission ukrainischer Soldaten geben. Sie soll dabei helfen, dass sich die Ukraine noch besser gegen russische Angriffe zur Wehr setzen kann.

Vorgesehen ist, dass in den nächsten beiden Jahren rund 15.000 Ukrainer in mehreren Ländern der Europäischen Union geschult werden, darunter auch Deutschland. Für die Mission stehen zunächst 106 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld kommt aus dem europäischen Friedensfonds, mit dem die EU auch Waffenkäufe für die Ukraine finanziert.

wa/mak (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.