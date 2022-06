Ukraine aktuell: Olaf Scholz bald in Kiew?

Das Wichtigste in Kürze:

Pressebericht: Kanzler Scholz plant baldige Reise nach Kiew

Rheinmetall: Modernisierte "Marder" fertig zur Auslieferung

NATO-Generalsekretär besucht Finnland und Schweden

Lehrerverband sieht Mängel bei Integration von Flüchtlingskindern

Bundeskanzler Olaf Scholz will angeblich noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen, wie die meist gut informierte Zeitung "Bild am Sonntag" (BamS) erfuhr. Er plane den Besuch gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi, berichtet das Blatt unter Berufung auf französische und ukrainische Regierungskreise. Scholz, Macron und Draghi wollten damit ein Zeichen der europäischen Einigkeit setzen, heißt es.

Ein Sprecher der Bundesregierung in Berlin wollte den Bericht bisher "nicht bestätigen". Scholz hatte zuletzt erklärt, er würde nur in die Ukraine reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen wären. Der Kanzler war - anders als viele andere europäische Spitzenpolitiker - seit Beginn des Ukraine-Kriegs nicht in Kiew, was für internationale Kritik sorgte. Hintergrund ist unter anderem eine Kontroverse um eine Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die ukrainische Regierung. Dieser Konflikt wurde inzwischen aber ausgeräumt.

Die Ukraine hofft darauf, dass die Europäische Union sie bei ihrem Gipfeltreffen am 23. und 24. Juni - unmittelbar vor dem G7-Gipfel vom 26. bis 28. Juni - zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. Die EU-Kommission will dazu in der kommenden Woche ihre Empfehlung abgeben. Deswegen reiste auch Kommissionschefin Ursula von der Leyen an diesem Wochenende bereits zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn nach Kiew, wo sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj traf.

Video ansehen 01:37 Von der Leyen zu Gesprächen in Kiew

Rheinmetall hat "Marder" auf Lager

Mehrere von der Bundeswehr ausgemusterte Schützenpanzer vom Typ "Marder" sind nach Angaben des Herstellers Rheinmetall einsatzbereit und könnten sofort in die Ukraine geliefert werden. "Wir sind dabei, 100 Marder-Schützenpanzer instandzusetzen, erste Fahrzeuge sind bereits so weit", sagte Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall, der "Bild am Sonntag". "Wann und wohin die Marder geliefert werden, ist die Entscheidung der Bundesregierung."

Aufgrund der hohen Nachfrage nach militärischer Ausrüstung will Rheinmetall die Kapazitäten erhöhen. "Wir rechnen mit deutlich steigenden Umsätzen in der Größenordnung von bis zu 20 Prozent im Jahr und sind nun dabei, unsere Kapazitäten hochzufahren", erklärte Papperger. "Wir werden an manchen Standorten in Mehrschichtbetrieb gehen. Die Produktion von Munition können wir innerhalb der nächsten zwölf Monate mindestens verdreifachen, die der LKW lässt sich verdoppeln - weil wir vieles an Infrastruktur aus dem Kalten Krieg recht schnell reaktivieren können."

Produziert von Rheinmetall: ein Panzer vom Typ "Marder" (Archiv)

Stoltenberg unterwegs in beitrittswilligen Staaten

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reist in die nordischen Länder Finnland und Schweden, die im Mai unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihren Beitritt zu dem Militärbündnis beantragt hatten. An diesem Sonntag will er zunächst den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö und Außenminister Pekka Haavisto treffen, ehe er sich am Montag mit der schwedischen Regierungschefin Magdalena Andersson beraten möchte.

Der Aufnahme eines Staates in die NATO müssen alle 30 Mitgliedsländer zustimmen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht allerdings mit einem Veto. Er wirft Schweden und Finnland vor, Mitglieder der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK und Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen zu beherbergen. Ihn betrachtet Erdogan als Drahtzieher des Putschversuchs von 2016.

Sjewjerodonezk weiter unter Beschuss

Im Osten der Ukraine ist die Industriestadt Sjewjerodonezk nach Angaben des ukrainischen Militärs noch immer heftig umkämpft. Die ukrainischen Soldaten seien dabei, sich Attacken der Russen zu widersetzen, hieß es. Im Vorort Metelkino sei ein Angriff erfolgreich abgewehrt worden, die russische Armee habe sich von dort zurückgezogen. Unabhängig überprüfen lässt sich dieser Lagebericht nicht. Das strategisch wichtige Sjewjerodonezk ist die letzte Großstadt im Gebiet Luhansk, die sich noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle befindet.

Blick auf die Chemiefabrik Azot in Sjewjerodonezk (Foto vom 10. Juni)

Der russische Beschuss der Chemiefabrik Azot in Sjewjerodonezk führte nach Angaben von Gouverneur Serhij Gaidai zu einem Großbrand. Zuvor sei tonnenweise Öl aus dem Werk ausgetreten, berichtete Gaidai. In Bunkern der Fabrik sollen sich noch Hunderte Zivilisten befinden.

Russland ignoriert Menschenrechtsgerichtshof

Die russische Führung will sich nicht mehr an Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) halten. Präsident Wladimir Putin habe ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet, meldete die Agentur Tass. Demnach werden Urteile, die nach dem 15. März ergangen sind, nicht mehr ausgeführt.

Hat seinen Sitz in Straßburg: der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)

Der EGMR gehört zum Europarat. Dieser hatte Russlands Mitgliedschaft am 25. Februar in Folge des Angriffs auf die Ukraine zunächst suspendiert. Nachdem der Kreml am 15. März seinen Austritt erklärt hatte, wurde Russland endgültig aus dem Gremium ausgeschlossen.

"Abhängig von lokalen Zufälligkeiten"

Der Deutsche Lehrerverband fordert ein Langfristkonzept für die Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine. Für diese Aufgabe sei "ein massives Unterstützungspaket" des Bundes nötig, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Integration ukrainischer Flüchtlingskinder an deutschen Schulen sei eine nationale Herausforderung.

Zwei ukrainische Schüler in einer Schule in Mainz

Bisher sei die Aufnahme der inzwischen über 130.000 ukrainischen Kinder und Jugendlichen "immer noch weitgehend abhängig von lokalen Gegeben- und Zufälligkeiten", so Meidinger. Es hänge oft ausschließlich von der Situation vor Ort ab, ob ein Kind in eine Regelklasse oder in eine eigene Willkommensklasse komme und in welchem Umfang deutscher Sprachunterricht erteilt werde. Genauso sei es mit der Frage, ob zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stünden. "Das sind äußerst schlechte Voraussetzungen dafür, den Kindern, die in Deutschland länger bleiben werden, eine dauerhafte Integrationsperspektive zu geben."

wa/ack (dpa, afp, rtr, kna)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.