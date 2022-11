Ukraine aktuell: Nordkorea dementiert Waffenlieferungen an Russland

Das Wichtigste in Kürze:

- Nordkorea dementiert Waffenlieferungen an Russland

- Präsident Selenskyj lobt internationale Hilfsbereitschaft

- Große russische Verluste in der Region Donezk

- Ukraine und Israel wollen bei Sicherheit kooperieren

- Weißes Haus will Ukraine weiter unterstützen

Nordkorea hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, es habe heimlich Artilleriemunition an Russland für den Krieg gegen die Ukraine geschickt. Es handle sich um "haltlose" Gerüchte, welche die USA verbreiteten, um den internationalen Ruf Nordkoreas zu beschädigen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA einen Vize-Abteilungsleiter im nordkoreanischen Verteidigungsministerium. Nordkorea betreibe keine Rüstungsgeschäfte mit Russland und habe auch "nicht die Absicht, dies in der Zukunft zu tun", hieß es in dessen Erklärung.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, hatte am Mittwoch vergangener Woche gesagt, Nordkorea habe eine "bedeutende" Menge Munition an Russland verschickt und versuche den Eindruck zu wecken, die Lieferungen seien für den Nahen Osten oder Nordafrika bestimmt. Laut Kirby war aber unklar, ob die Munition in Russland ankam: "Wir werden weiterhin überwachen, ob die Lieferungen empfangen werden", sagte er. Infolge der internationalen Sanktionen leide Russland unter einem Mangel an Armeeausrüstung und müsse sich deshalb an Staaten wie Nordkorea und den Iran wenden, um seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetzen zu können, fügte Kirby hinzu.

Selenskyj lobt internationale Hilfsbereitschaft

Angesichts der heftigen russischen Angriffe auf sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Hilfsbereitschaft der internationalen Gemeinschaft gewürdigt. "Die aktuelle Eskalation des russischen Raketen- und Drohnenterrors hat nur dazu geführt, dass die Welt (...) mit neuer Hilfe für die Ukraine antwortet", sagte er in seiner Videoansprache in der Nacht zum Dienstag.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivaufnahme)

Einige Stunden zuvor hatte Verteidigungsminister Olexij Resnikow über den Erhalt neuer Flugabwehrsysteme aus US-amerikanischer und italienischer Produktion berichtet. Zuletzt hatten russische Raketen- und Drohnenangriffe erhebliche Teile der ukrainischen Strom- und Wasserinfrastruktur zerstört. Mehrere Millionen Ukrainer haben seitdem jeden Tag nur stundenweise Strom. Vor diesem Hintergrund lieferte auch Deutschland im Oktober das Luftabwehrsystem Iris-T.

"Russland zu Friedensgesprächen zwingen"

Nach den Worten Selenskyjs muss Russland zu ernsthaften Friedensgesprächen gezwungen werden. "Der destabilisierende Einfluss Russlands konfrontiert die Welt mit Krieg, Energie- und Nahrungsmittelkrisen und der Zerstörung der gewohnten internationalen Beziehungen", sagte der ukrainische Präsident. Auch die Klimaagenda "leide wirklich", könne aber nicht auf Eis gelegt werden. "Wer es mit der Klimaagenda ernst meint, muss es auch mit der Notwendigkeit ernst meinen, die russische Aggression sofort zu stoppen, unsere territoriale Integrität wiederherzustellen und Russland zu echten Friedensverhandlungen zu zwingen."

Die Ukraine ist nach den Worten von Präsidentenberater Mychajlo Podoljak zu Verhandlungen mit Russland bereit - aber nur mit einem Nachfolger von Präsident Wladimir Putin.

Heftige russische Verluste bei Donezk

Selenskyj berichtete zudem von Erfolgen beim Zurückdrängen russischer Truppen in den besetzten Gebieten im Süden und im Osten der Ukraine. Insbesondere in der Region Donezk sterben seinen Aussagen zufolge täglich Hunderte Russen. Die Städte Bakhmut und Avdiivka sind derzeit die Brennpunkte der schwersten Kämpfe in der Region Donezk.

Zerstörtes Kloster in Dolyna in der Region Donezk

Das Verteidigungsministerium in Moskau wiederum bestreitet solch hohe Verluste in den eigenen Reihen.

Ukraine und Israel wollen kooperieren

In einem Telefonat hat Wolodymyr Selenskyj dem wohl künftigen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zum Wahlsieg gratuliert und dabei seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass beide Länder in Sicherheitsaspekten künftig enger zusammenarbeiten könnten. Israel und die Ukraine sähen sich "ähnlichen Bedrohungen" ausgesetzt und könnten sich "gegenseitig stärken", sagte der ukrainische Staatschef im Anschluss an das Gespräch mit Netanjahu.

Wahlsieger in Israel: Benjamin Netanjahu (Archiv)

Israel hat der Ukraine zwar grundsätzlich seine Unterstützung zugesagt, sich bislang aber nicht an der US-geführten internationalen Allianz gegen Russland beteiligt. So schlug es auch den mehrfach geäußerten Wunsch der Regierung in Kiew aus, sein hochentwickeltes Luftabwehrsystem zur Verfügung zu stellen.

Allerdings beobachtet Israel mit zunehmender Sorge die stärkere Verwicklung seines Erzfeindes Iran in den Ukraine-Krieg. Teheran soll der russischen Armee in großem Stil Drohnen geliefert haben, mit denen Ziele in der Ukraine angegriffen wurden. Israel vollführt jedoch einen diplomatischen Drahtseilakt, weil es zugleich auch diplomatische Verbindungen mit dem Kreml pflegen muss, dessen Militär aktiv in den Krieg in Israels Nachbarland Syrien involviert ist.

Weißes Haus: "US-Unterstützung auch nach den Midterms"

Die US-Regierung hat der Ukraine einen festen Beistand der USA im Krieg gegen Russland ungeachtet des Ausgangs der Kongress-Zwischenwahlen zugesichert. "Wir sind zuversichtlich, dass die Unterstützung der USA beständig und unerschütterlich sein wird", sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre. Biden strebe wie bislang eine parteiübergreifende Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Ukraine an.

Die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre

Der Anführer der oppositionellen Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, hatte kürzlich gesagt, sollte seine Partei wie erwartet die Mehrheit in der Kongresskammer gewinnen, werde es künftig keinen "Blankoscheck" für die Ukraine geben. Das weckte Befürchtungen, die Republikaner könnten nach den als Midterms bekannten Kongresswahlen die massiven Militär- und Wirtschaftshilfen der USA für die Ukraine beschneiden.

Aus den Reihen der Republikaner hat es immer wieder Kritik an dem Ausmaß der US-Hilfen für die Ukraine gegeben. Der Großteil der konservativen Partei steht aber hinter dem Beistand für Kiew.

Die USA unterstützen die Ukraine im Krieg gegen Russland massiv militärisch und finanziell. So liefert Washington unter anderem Raketenwerfer, Drohnen, Artilleriemunition und Fahrzeuge an die ukrainische Armee. Der Kongress beschloss im Mai ein 40 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für das von Russland angegriffene Land.

mak/wa (afp, dpa, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.