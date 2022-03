Ukraine aktuell: Mindestens vier Tote bei Angriffen auf Wohngebiete in Kiew

Das Wichtigste in Kürze:

Attacken auf Wohnhäuser in drei Stadtteilen von Kiew

36-stündige Ausgangssperre in der Hauptstadt angeordnet

Regierungschefs Polens, Tschechiens und Sloweniens in Ukraine

Zahl der Flüchtlinge überschreitet Drei-Millionen-Marke

NASA bekräftigt Zusammenarbeit mit Roskosmos

Bei russischen Angriffen auf Wohngebiete in Kiew sind nach Angaben der ukrainischen Rettungsdienste mindestens vier Menschen getötet worden. Eine der Attacken habe ein 16-stöckiges Wohnhaus im Stadtteil Swjatoschyn im Westen der ukrainischen Hauptstadt getroffen, teilte der Rettungsdienst im Onlinedienst Facebook mit.

Zuvor hatten Rettungskräfte auch von einem Angriff auf ein etwa zehnstöckiges Gebäude im Stadtteil Podil berichtet. Dieser löste den weiteren Angaben zufolge einen Brand in den ersten fünf Stockwerken des Wohngebäude aus. Ein Mensch sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Lesia Wasylenko veröffentlichte in Twitter ein Foto aus dem Stadtteil Podil, zu dem sie schrieb: "Der Stadtteil Podil von Kiew ist ein Ort, an dem man Kaffee trinkt und das Leben genießt. Jetzt nicht mehr."

Verzweifelte Rettungsversuche der Feuerwehr in Kiew, wo es nicht mehr viel zu retten gibt

Auch im Viertel Osokorky im Südosten von Kiew wurde ein Wohnhaus getroffen. Auf von Rettungskräften veröffentlichten Bildern war ein zweistöckiges Haus mit verrußter Fassade und zerborstenen Fenstern zu sehen, aus dem Rauch aufstieg.

Klitschko verhängt 36-stündige Ausgangssperre

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ordnete inzwischen eine 36-stündige Ausgangssperre an. Diese werde von Dienstagabend um 20.00 Uhr (Ortszeit, 19.00 MEZ) bis Donnerstag um 07.00 Uhr andauern, erklärte er im Messengerdienst Telegram. Er sprach von einem "schwierigen und gefährlichen Moment" für die ukrainische Hauptstadt. "Sich ohne spezielle Genehmigung in Kiew zu bewegen, ist verboten", so Klitschko. "Nach draußen zu gehen ist nur erlaubt, um zu den Schutzräumen zu gehen."

Die russische Armee versucht derzeit, Kiew einzukesseln. In der Hauptstadt befindet sich nach wie vor die Hälfte der einst drei Millionen Einwohner. Sie können die Stadt nur noch in Richtung Süden verlassen. Vor allem in den im Nordwesten Kiews gelegenen Vororten hatten sich die Kämpfe zwischen der russischen und der ukrainischen Armee in den vergangenen Tagen stark intensiviert.

Nun 19 Todesopfer bei Riwne

Nach einem russischen Luftangriff auf einen Fernsehturm bei der Großstadt Riwne am Montag ist die Zahl der Toten auf mindestens 19 gestiegen. Das teilte der Gouverneur der nordwestlichen Region Riwne, Witalij Kowal, mit. Am Montag hatte Kowal kurz nach dem Angriff von neun Toten und neun Verletzten gesprochen und erklärt, weitere Personen befänden sich noch unter den Trümmern. Getroffen wurde bei dem Angriff im Ort Antopil neben dem Fernsehturm auch ein nahe gelegenes Verwaltungsgebäude.

Bewohner von Dnipro warten an Bussen, die sie aus der ostukrainischen Stadt herausbringen sollen

Die russischen Truppen nahmen auch den Flughafen der Stadt Dnipro in der Ostukraine unter Beschuss und zerstörten ihn weitgehend. In der Nacht wurden nach ukrainischen Behördenangaben die Start- und Landebahnen zerstört und das Terminal beschädigt. Dnipro ist eine Industriestadt mit rund einer Millionen Einwohnern. Sie liegt am gleichnamigen Fluss (deutsch: Dnepr), der eine wichtige natürliche Grenze zum teilweise pro-russischen Osten der Ukraine bildet. Alle Aussagen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Video ansehen 03:04 Odessa wappnet sich gegen russische Offensive

Morawiecki, Fiala und Jansa brechen nach Kiew auf

Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien reisen an diesem Dienstag zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal nach Kiew. Ein Zug mit Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, seinem Stellvertreter Jaroslaw Kaczynski sowie Tschechiens Regierungschef Petr Fiala und seinem slowenischen Amtskollegen Janez Jansa habe bereits die polnisch-ukrainische Grenze überquert und sei auf dem Weg nach Kiew, sagte ein Sprecher der Regierung in Warschau.

Die Entscheidung für eine solche Visite sei schon bei dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU im französischen Versailles am Freitag gefallen, die Regierung in Warschau habe sie unter strengster Geheimhaltung vorbereitet. Die Visite sei mit EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen abgestimmt. Die Weltgemeinschaft sei über die Vereinten Nationen über den Besuch informiert worden. "Ziel des Besuchs ist, die eindeutige Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine und ihre Freiheit und Unabhängigkeit zum Ausdruck zu bringen", schrieb Fiala auf Twitter. Er betonte, bei dem Besuch werde ein breites Paket der Unterstützung für die Ukraine und ihre Bürger vorgestellt.

Anerkennung für Kriegsgegnerin in Staats-TV

Eine Kriegsgegnerin hat im russischen Staatsfernsehen für eine Unterbrechung der abendlichen Hauptnachrichtensendung gesorgt. Während der Live-Übertragung sprang die Frau plötzlich hinter der Studiomoderatorin ins Bild und hielt ein Plakat mit der Aufschrift hoch: "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen." Dazu rief sie mehrmals laut: "Nein zum Krieg, Nein zum Krieg, Nein zum Krieg!" Anschließend brach die Übertragung ab und es wurden Bilder aus einem Krankenhaus gezeigt.

Bei der Aktivistin soll es sich um eine Mitarbeiterin des betroffenen "Kanal 1" handeln. Ihre Mutter stamme aus Russland, ihr Vater aus der Ukraine, hieß es. Sie sei festgenommen worden. In Russland ist es Medien verboten, den russischen Einmarsch in die Ukraine als "Krieg" zu benennen. Stattdessen ist offiziell von einer "militärischen Spezialoperation" die Rede.

Video ansehen 00:17 Kriegsgegnerin stört Kanal-1-Programm

Der Videoausschnitt verbreitete sich umgehend in sozialen Netzwerken, die Aktion löste weltweit eine Welle der Anerkennung aus. "Was Mut wirklich bedeutet", schrieb etwa Pianist Igor Levit. Selenskyj bedankte sich bei der Frau. Das Lager des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny will sie unterstützen. Man wolle die Strafen übernehmen, die gegen sie verhängt werden könnten, schrieb Maria Pewtschich von Nawalnys Organisation FBK bei Twitter.

Der Ex-Chefredakteur des dichtgemachten Radiosenders Echo Moskwy, Alexej Wenediktow, teilte unterdessen per Twitter mit, dass Anwälte der Bürgerrechtsorganisation IWD-Info die Frau auch mehr als zehn Stunden nach der Protestaktion nicht hätten kontaktieren können.

Selenskyj hält Russland Kriegsverbrechen vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj will die Schuldigen für die Kriegshandlungen in seinem Land ohne Nachsicht zur Rechenschaft ziehen. "Jeder, der für den Krieg verantwortlich ist. Jeder, der für die Zerstörung der Demokratie verantwortlich ist. Jeder, der für Repressionen gegen Menschen verantwortlich ist. Jeder bekommt eine Antwort", sagte Selenskyj in einer neuen Videobotschaft. Das russische Militär sei definitiv verantwortlich für Kriegsverbrechen, für eine "bewusst geschaffene humanitäre Katastrophe" in ukrainischen Städten. Russland beginne zu erkennen, dass es mit dem Krieg nichts erreichen werde. "Einen solchen Widerstand hatten sie nicht erwartet."

Video ansehen 00:30 Selenskyj: "Jeder bekommt eine Antwort"

Die russischen Soldaten rief Selenskyj auf, die Waffen niederzulegen. Aus abgehörten Telefonaten mit ihren Familien zuhause wisse man, was viele "wirklich über diesen Krieg" denken. "Ich weiß, ihr wollt überleben." Er sei jenen Russen dankbar, "die nicht aufhören, die Wahrheit zu sagen", erklärte Selenskyj unter Verweis auf Anti-Kriegs-Proteste in Russland.

Mehr als drei Millionen Menschen geflohen

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp drei Wochen sind mehr als drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. "Wir haben jetzt die Drei-Millionen-Marke erreicht, was die Bewegung von Menschen aus der Ukraine heraus betrifft", sagte der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration, Paul Dillon, in Genf. Fast die Hälfte der Ukraine-Flüchtlinge sind demnach Kinder. 157.000 der Flüchtlinge seien Drittstaatsangehörige.

Tetiana Osipenko aus Kiew (r.) mit ihrer Mutter und den beiden Kindern auf dem Weg nach Rumänien

"Im Schnitt sind in den vergangenen 20 Tagen täglich mehr als 70.000 Kinder in der Ukraine zu Flüchtlingen geworden", sagte der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, James Elder. "Das entspricht 55 (Kinderflüchtlingen) pro Minute", betonte er. Mit Blick auf "Geschwindigkeit und Ausmaß" handele es sich um die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR flohen 1,7 Millionen der Menschen nach Polen. In Rumänien befänden sich mehr als 450.000 Ukraine-Flüchtlinge, 350.000 in der Republik Moldau, 265.000 in Ungarn und fast 215.000 in der Slowakei. Ein Teil der Menschen suchte laut UNHCR auch Zuflucht in Russland: Dorthin flohen demnach 140.000 Ukrainer, 1200 weitere reisten nach Belarus aus.

"26 humanitäre Korridore eingerichtet"

Seit Kriegsbeginn sind nach ukrainischen Angaben fast 150.000 Zivilisten aus von russischen Truppen belagerten Gebieten in Sicherheit gebracht worden. "Wir haben 26 humanitäre Korridore eingerichtet", teilte die Präsidialverwaltung in Kiew mit. Sie gibt es demnach in den Regionen Kiew, Sumy, Charkiw und Saporischschja. Auch in den von pro-russischen Separatisten kontrollierten Regionen Donezk und Luhansk habe es Evakuierungsaktionen gegeben. Die Präsidialverwaltung bestätigte zudem, dass rund 160 Autos von Zivilisten am Montag die von russischen Truppen belagerte Hafenstadt Mariupol verlassen konnten. Mehrere vorausgegangene Versuche, Zivilisten aus Mariupol in Sicherheit zu bringen, waren fehlgeschlagen.

Video ansehen 02:20 Ukraine: Raketen auf Wohngebiete

Auch an diesem Dienstag wollen die ukrainischen Behörden wieder Zivilisten aus umkämpften Städten und Dörfern in Sicherheit bringen. Darunter ist auch ein erneuter Versuch, die belagerte Hafenstadt Mariupol im Südosten zu evakuieren. Aus dem rund 70 Kilometer entfernten Berdjansk versuche erneut ein Konvoi mit Dutzenden Tonnen Hilfsgütern, die stark zerstörte Stadt zu erreichen, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk. Insgesamt seien neun "humanitäre Korridore" eingerichtet worden.

Guterres richtet Appell an Putin

UN-Generalsekretär António Guterres hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu ernsthaften Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aufgerufen. Der von Russland begonnene Krieg werde zum absoluten Alptraum, erklärte Guterres in New York. "Wir brauchen Frieden jetzt", sagte er. Guterres verurteilte insbesondere Angriffe auf Zivilisten, Wohngebäude, Schulen, Krankenhäuser und andere zivile Infrastruktur in der Ukraine.

Delegationen Russlands und der Ukraine führen bereits Gespräche über einen Waffenstillstand, allerdings bislang ohne Erfolg. An diesem Dienstag sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden, wie der ukrainische Staatschef Selenskyj bestätigte.

Video ansehen 00:38 Guterres: "Es wird keine Gewinner geben"

Die Möglichkeit eines Atomkrieges wollte Guterres nicht mehr ausschließen. Dass Russland seine Abschreckungswaffen in Bereitschaft versetzt habe, sei eine gruselige Entwicklung. "Die Aussicht auf einen nuklearen Konflikt, einst undenkbar, ist jetzt wieder im Bereich des Möglichen", meinte der Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Ukraine-Krieg führt zu "Schock" in Afrika

Der Direktor des UN-Welternährungsprogramms (WFP), David Beasley, hat mit drastischen Worten vor einer Hungerkrise globalen Ausmaßes durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gewarnt. Es drohe ein "schwerer Sturm". Durch ausbleibende Nahrungsmittelexporte aus Russland und der Ukraine sowie stark steigende Preise erlebten die Länder Nordafrikas zwischen dem Atlantik und dem Roten Meer derzeit einen Schock, sagte Beasley der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Während der Getreidepreissteigerungen 2011 habe es damals in der Region 90 Aufstände in Folge der gestiegenen Brotpreise gegeben. "Jetzt ist es noch schlimmer, denn die Länder sind wegen COVID, wegen der Kriege und des Terrors durch den IS, Al-Kaida und Boko Haram sowie wegen des Klimawandels in einer viel schlechteren Verfassung."

Ein Feld in der Ukraine - vor kriegsbedingten Rauchschwaden

Beasley fügte hinzu: "Wenn Sie glauben, dass die syrische Flüchtlingskrise ein Problem war - ein Land mit 21 Millionen Menschen - dann denken Sie daran, dass in der weiteren Sahelzone 500 Millionen Menschen leben. Das könnte die syrische Flüchtlingskrise wie ein Picknick im Park aussehen lassen." Die paar Millionen Flüchtlinge, die aus der Ukraine kämen, könnten "verblassen gegenüber dem, was aus dem Süden nach Europa zu kommen droht".

Russland nimmt Söldner in Ukraine ins Visier

Das russische Verteidigungsministerium hat weitere Angriffe gegen mutmaßliche Aufenthaltsorte ausländischer Kämpfer in der Ukraine angekündigt. "Wir kennen alle Standorte ausländischer Söldner in der Ukraine. Gegen sie werden weiterhin gezielte Angriffe durchgeführt", sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow. "Eine Reihe westlicher Länder fördert auf staatlicher Ebene die Teilnahme ihrer Bürger als Söldner der Ukraine an Feindseligkeiten gegen russische Truppen", behauptete Konaschenkow. Russlands Militär hatte am Sonntag in der Westukraine unweit der polnischen Grenze die Militärbasis Jaworiw attackiert und dabei eigenen Angaben zufolge "bis zu 180 ausländische Söldner" getötet. Die Führung in Kiew sprach später von "purer russischer Propaganda". Bei dem Angriff seien 35 Menschen ums Leben gekommen.

Russland kündigte auch Angriffe auf ukrainische Waffenfabriken an. Man werde "Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine außer Gefecht setzen, die Waffen herstellen, reparieren und wiederherstellen, die von Nationalisten für Kriegsverbrechen verwendet werden". Zivilisten wurden aufgefordert, die Umgebung der Fabriken zu verlassen.

"Kein Getue" bei Kooperation auf ISS

Die US-Raumfahrtbehörde NASA ist trotz des Ukraine-Krieges weiterhin zur Zusammenarbeit mit Russland in Hinblick auf die Internationale Raumstation ISS bereit. "Wir arbeiten zusammen, wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren zusammen und wir werden das weiter so machen", sagte der bei der NASA für die ISS zuständige Manager Joel Montalbano. Auch die für Ende März anvisierte Rückkehr des US-Astronauten Mark Vande Hei gemeinsam mit den Kosmonauten Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow in einer russischen Sojus-Raumkapsel werde wie geplant stattfinden. "Wir sind dazu in Kommunikation mit unseren russischen Kollegen, es gibt da kein Getue", so Montalbano. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos betonte, der sichere Betrieb der ISS habe oberste Priorität. In der Raumstation hält sich derzeit auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf.

